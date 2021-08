Spolek Vlčí máky: V Kábulu zůstává pět tlumočníků s rodinami

Praha - V Kábulu čeká na pomoc ještě pět tlumočníků se svými rodinami včetně malých dětí. ČTK to dnes odpoledne sdělila předsedkyně spolku Vlčí máky Miroslava Pašková. Spolek se snaží pomoct afghánským spolupracovníkům české armády, která již z Kábulu zajistila dva evakuační lety s více než 130 lidmi.

Po ovládnutí Kábulu Tálibánem se západní země snaží z Afghánistánu evakuovat své diplomaty i spolupracovníky. Na letiště se snaží dostat tisíce Afghánců, kteří se islamistického hnutí obávají. Situace na mezinárodním letišti je ale podle dostupných informací extrémně složitá, komplikuje ji i přítomnost zástupců Tálibánu.

Své zaměstnance i místní spolupracovníky se snaží ze země dostat i Česko. První letadlo s 46 lidmi na palubě v Praze přistálo v pondělí ráno, druhé dnes odpoledne odletělo z Kábulu s 87 pasažéry. Na palubě byli zaměstnanci ambasády včetně velvyslance, vojáci, místní pracovníci velvyslanectví i tlumočníci s rodinami. Druhý stroj nabral i dva Poláky. O případném třetím letu se bude ještě jednat.

Česká vláda slíbila pomoc místním pracovníkům české ambasády a tlumočníkům, kteří mají platný kontrakt. Pomoc by se tak netýkala několika dalších spolupracovníků, kterým kontrakt skončil v minulých letech. Tito lidé se obávají o život svůj i svých rodin, protože se Tálibán lidem spolupracujícím s koaličními vojsky mstí. Podle pondělních informací spolku Vlčí máky byl již jeden z tlumočníků islamistickými milicemi zajat, po intervenci otce a sousedů byl zbitý propuštěn.

Podle dřívějších informací se česká pomoc měla týkat asi dvou desítek tlumočníků. Další se na seznam podařilo později doplnit. Pašková dnes odpoledne ČTK sdělila, že spolek ráno obnovil kontakt se sedmi tlumočníky, s dalšími dvěma pak zprostředkovaně. "Přes noc se ukrývali s rodinami v blízkosti letiště. Od dopoledních hodin čekali u jedné z letištních bran, kde si zřídil checkpoint Tálibán a pouštěl jen osoby, které si vyzvedli vojáci," uvedla. Po několika hodinách byli čtyři tlumočníci vyzvednuti. Na místě zůstává pět rodin včetně osmi dětí ve věku od devíti měsíců do 11 let. "Dvě děti při čekání zkolabovaly, a proto je rodiče odnesli do nemocnice. Zůstáváme se všemi v kontaktu," dodala. Zároveň poděkovala české armádě za dnešní evakuaci. Vyjádřila víru, že se podaří uskutečnit ještě třetí let.

Jeden z tlumočníků, který pracoval pro ministerstvo zahraničních věcí, se dočkal pomoci již v pondělí, když se mu podařilo dostat do jiného evakuačního letu a v současné době by měl být na Ukrajině a měl by být posléze převezen do Česka.