Spolek: Tálibán unesl jednoho z tlumočníků spolupracujících s armádou

Ozbrojenci Tálibánu hlídkují před vstupem do prezidentského paláce v Kábulu. ČTK/AP/Zabi Karimi

Praha - Islamistické hnutí Tálibán podle spolku Vlčí máky unesl jednoho z tlumočníků, který v minulosti pracoval pro českou armádu. Spolek, který stojí za iniciativou Zachraňme tlumočníky, to uvedl na svém facebooku. Informaci mu sdělil bratr tlumočníka. Další ze spolupracovníků české armády se podle spolku s rodinami skrývají. Do evakuačního letu naopak ministerstvo obrany pozvalo další dva z někdejších tlumočníků, kteří v něm původně nebyli.

"Ztratili jsme kontakt s jedním z tlumočníků, podle zprávy od jeho bratra vtrhli do domu ozbrojení muži, zbili ho a odvlekli. Situaci jeho ženy a tří malých dětí neznáme," uvedl spolek. Dodal, že další čtyři tlumočníci, kteří se nevešli na vládní seznam, se s rodinami skrývají v dosahu letiště. "Jedna z rodin je od včerejška (od neděle) v podzemí bez jakýchkoli zásob vody a jídla," poznamenal.

Na seznam evakuovaných naopak ministerstvo obrany v neděli večer zařadilo jiné dva tlumočníky, kteří na něm původně nebyli. "To potvrzuje, že už dříve mohlo dojít k chybám při sestavování této soupisky. Žádáme vládu, aby na palubu zbylých evakuačních letů pustila všechny bývalé tlumočníky Armády České republiky, kteří se ještě dokáží dostavit na letiště," doplnil spolek.

Z Afghánistánu dnes ráno přiletělo první evakuační letadlo, na palubě mělo 46 Čechů nebo afghánských spolupracovníků. Do Kábulu dopoledne odstartoval další evakuační stroj. Česko slíbilo pomoct místním spolupracovníkům českého velvyslanectví a tlumočníkům s platným kontraktem s českou armádou, kteří prošli bezpečnostní prověrkou. Vláda je kritizována za pomalou reakci i za to, že se na seznam nevešli všichni spolupracovníci armády i z dřívějších let. V minulosti Česko afghánským tlumočníkům pomáhalo, program byl ale v roce 2017 zrušen. Někteří ze spolupracovníků českých vojáků se tak přesídlení v minulých letech nedočkali. Podle expertů hrozí lidem spolupracujícím s koaličními vojsky smrt, v ohrožení jsou i jejich rodiny. Své spolupracovníky ze země stahují i další západní země.