Spolek pořádající Grand Prix může mít příští rok peníze z reklamy

Brno - Spolek kraje a města pořádající motocyklovou Grand Prix v Brně může v příštím roce získat peníze z reklamy, což dosud nemohl. Povolil to španělský promotér světového šampionátu Dorna. Mluvčí kraje Monika Brindzáková ČTK řekla, že spolek bude usilovat o to, aby z reklamy získal milionové částky, vše bude ale teprve otázkou dalších jednání. Velká cena se uskuteční příští rok od 7. do 9. srpna, předprodej lístků začal v pátek.

Spolek má s Dornou smlouvu na pořádání pěti ročníků, v roce 2020 smlouva vyprší. Jednat se bude o dalších sezonách. Dosavadní smlouva neumožňovala spolku realizovat reklamu při závodech. Dorna to ale pro příští ročník povolila.

"Jsem rád, že po oficiálním potvrzení konání závodů získal spolek možnost realizace reklamy. Díky tomu se otevírá velká příležitost pro spolek, aby si zajistil finance mimo veřejné rozpočty a zajistil si možnosti spolufinancování pro budoucí Grand Prix v Brně," uvedl hejtman Bohumil Šimek (ANO).

Za novou možnost ocenil Carmela Ezpeletu, který stojí v čele Dorny, a také bývalého brněnského primátora a nynějšího krajského zastupitele Petra Vokřála (ANO), který o víkendu za Jihomoravský kraj vedl jednání s Dornou. "Osobně budu nadále dělat maximum, aby závody byly zachované v Brně i po roce 2020, protože jsem byl vždy přesvědčen o jejím přínosu nejen pro motoristické fanoušky, ale i pro Brno, Jihomoravský kraj a celou Českou republiku," doplnil Šimek.

V pátek začal předprodej vstupenek na příští ročník závodů. Lístky budou až do konce ledna k dostání s třetinovou slevou: na přírodní tribuny stojí 1790 a 2290 korun, na sedadlové tribuny od 2990 do 6490 korun a premium lístek se vstupem do paddocku bude za 10.990. Od února se zdraží o několik stovek korun, od července budou lístky k dostání za plnou cenu od 2800 do 12.000.

Velkou cenu v Brně provázejí v posledních letech problémy. Její předešlý pořadatel Automotodrom Brno, vlastnící Masarykův okruh, kde se závody jezdí, ji nechtěl pořádat pro její velkou ztrátovost. Způsobuje ji zalistovací poplatek na získání licence. Dříve byl desítky milionů, letos překročil 110 milionů korun, příští rok bude 120 milionů. Politici kraje a města se proto dohodli na záchraně akce a založili spolek, který s Dornou uzavřel smlouvu na pět ročníků.

I spolek má ale finanční problémy, kvůli kterým byly závody v ohrožení. Problémy způsobila především nižší dotace ze strany státu v loňském roce. Spolek chtěl 100 milionů, dostal 39. Letos dal stát 55 milionů a stejnou částku chystá pro příští rok.

Jihomoravský kraj zvýšil podporu z dřívějších 20 na 30 milionů v příštím roce, Brno dávalo dříve deset a příští rok chce dát také 30 milionů. Proslýchá se také, že Dorna chce od roku 2021 zvýšit zalistovací poplatek na devět milionů eur (asi 230 milionů korun).