Berlín - Policie v Chemnitzu (Saské Kamenici) na dnešní tiskové konferenci potvrdila, že se v podkrušnohorském městě v neděli odehrálo několik útoků ze strany extremistů na přistěhovalce. Mezi postiženými jsou Bulhar, Syřan nebo Afghánec. Lehká zranění ale utrpěla třeba i Němka, která Afghánce doprovázela.

"Osmnáctiletému (Afghánci) sebrali neznámí lidé mobilní telefon a následně mlátili i patnáctiletou (Němku). Oba utrpěli lehká zranění," uvedla šéfka policie v Chemnitzu Sonja Penzelová. Zmlácen byl podle ní také osmnáctiletý Syřan. Podezřelého z tohoto útoku se policii podařilo dostihnout. Do problémů se dostal i třicetiletý Bulhar, kterého kdosi krátce zadržel a vyhrožoval mu.

K sérii napadení přistěhovalců a cize vypadajících lidí došlo ve městě nedaleko českých hranic po demonstraci asi 800 stovek lidí, z nichž podle Penzelové zhruba 50 bylo připraveno použít násilí. Dav, z něhož na policii létaly kameny i lahve, podle ní nereagoval na výzvy, a proto policisté museli použít pepřový sprej a obušky k jeho rozehnání.

Vyšetřovatelé mají podle Penzelové k dispozici řadu videí z nedělních událostí, které vyhodnocují. Veřejnost v tomto ohledu také žádají o pomoc.

Na počátku současné vyhrocené situace ve městě stál spor, který přerostl v útok nožem, jenž si vyžádal jednoho mrtvého s dva zraněné. Mrtvým je německý občan. Podezřelými jsou dva muži ve věku 21 a 22 let, které soud poslal do vazby. První z nich má irácké občanství, druhý syrské. Bližší okolnosti činu policie stále objasňuje, hovoří ale o bezdůvodném útoku.

Demonstrace se očekávají i dnes. Policie je na ně podle Penzelové dobře připravena.

Německá vláda tvrdě odsoudila útoky na přistěhovalce

Německá vláda dění v Chemnitzu tvrdě odsoudila. V Německu takové počínání a rozsévání nenávisti nemá podle vlády co dělat. Podobně to vidí i opoziční strany.

"Víme, že v Chemnitzu byl v noci na neděli zavražděn člověk, a to je hrozné," uvedl dnes na tiskové konferenci vládní mluvčí Steffen Seibert, podle něhož policie usilovně pracuje na tom, aby případ vyšetřila a pachatele postavila před spravedlnost. "Tak, a ne jinak, se v právním státě postupuje v případě trestných činů," zdůraznil vládní mluvčí.

"To, co bylo včera (v neděli) v Chemnitzu místy k vidění a co je vidět i na záznamech, to nemá v našem právním státě místo. Pro spolkovou vládu, pro všechny demokratické politiky i pro velkou většinu občanů je důležité jasně říci, že takové srocování, štvanice na jinak vypadající a odjinud pocházející lidi nebo pokusy šířit v ulicích nenávist nepřijmeme. To v našich městech nemá co pohledávat," uvedl také Seibert.