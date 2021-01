Spolek Milion chvilek připomene krizi kolem České televize

Praha - Veřejně přístupná fotografická výstava s názvem Televizi lidem, NE stranám připomene od 11. do 24. ledna na Jungmannově náměstí v Praze 20. výročí televizní krize z přelomu let 2000 a 2001. Výstavu snímků Evžena Janouška, Jana Fišera a Vratislava Hůrky uvede 11. ledna v 16:00 v místě jejího konání protestní shromáždění, které spolek Milion chvilek svolává v souvislosti s děním v Radě České televize (ČT). ČTK o tom dnes informoval mluvčí spolku Jiří-Jakub Zévl.

Na shromáždění vystoupí například Jiří František Potužník, bývalý redaktor ČT a aktivní účastník tehdejších protestů. Vystoupí také autoři fotografií a předseda spolku Milion chvilek Benjamin Roll. Vzhledem k epidemické situaci je počet účastníků shromáždění omezen. Na událost není zvaná široká veřejnost. Protest bude živě přenášen na komunikačních platformách Milionu chvilek.

"Připomínat televizní krizi znamená i připomínat, jaký význam mají nezávislá média v demokratickém systému. Protesty před dvaceti lety zabránily přeměně České televize v hlásnou troubu hegemonů tehdejší politiky," uvedl dnes Zévl.

Události z přelomu let 2000 a 2001 přivedly do ulic desetitisíce lidí a vyústily mimo jiné ve změnu zákonů o veřejnoprávních médiích. Bezprostřední příčinou rozruchu kolem televize před 20 lety bylo odvolání generálního ředitele Dušana Chmelíčka a zejména pak rychlý výběr nového šéfa ČT. Tím televizní rada 20. prosince 2000 zvolila Jiřího Hodače. Proti Hodačovu jmenování do čela celé televize se postavila velká část zaměstnanců zpravodajství, na obrazovce se dokonce objevilo jejich nesouhlasné stanovisko s tímto krokem. Hodač jmenoval ředitelkou zpravodajství bývalou redaktorku Janu Bobošíkovou.

Hodačovy odpůrce podpořili někteří politici, zejména z tehdejší čtyřkoalice a části ČSSD. Vyvrcholení nepřehledné situace na obrazovce pak přišlo 27. prosince večer, když ČT přestala na pokyn Hodače úplně vysílat. Signál veřejnoprávní televize se v éteru znovu objevil až po téměř 23 hodinách po výzvě Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, zpravodajství ale ČT nadále vysílala dvojí. Krizí se začali zabývat také politici a 3. ledna vláda schválila novelu zákona o ČT. Ve stejný den se také v Praze, Brně a Ostravě uskutečnily desetitisícové demonstrace na podporu revoltujících zaměstnanců televize. Hodač dlouho odmítal výzvy k rezignaci. Odchod z čela televize nakonec oznámil 11. ledna 2001. Poslanci 9. února na základě novely zákona zvolili prozatímním ředitelem ČT jejího bývalého zaměstnance Jiřího Balvína.

Rušno je kolem ČT i dnes. Loni 7. prosince se několik desítek lidí sešlo před budovou České televize v Praze na podporu nezávislosti tohoto veřejnoprávního média. Situace v televizní radě, která nedávno odvolala svou dozorčí komisi, podle pořadatelů shromáždění ze spolku Milion chvilek ohrožuje nezávislost a důvěryhodnost České televize. Obdobné akce organizátoři svolali i v dalších českých městech.

"Nezávislost České televize a veřejnoprávních médií obecně je jednou z našich červených čar, tedy krajních mezí, po jejichž překročení musí přijít hlasitá odpověď občanské společnosti. Současná situace v Radě ČT je alarmující, dlouhodobě ji sledujeme a jsme připraveni Českou televizi i nadále bránit," uvedl Benjamin Roll, předseda a mluvčí Milionu chvilek.