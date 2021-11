Spolek: Kvůli epidemii by bylo vhodné připravit distanční formu maturit

Praha - Epidemie covidu-19 ve školách podle spolku Učitelská platforma i letos ovlivňuje přípravu na jarní maturitní zkoušky. I když školy nejsou plošně zavřené, do fungování výuky zasahují časté karantény žáků i pedagogů. Podle spolku je možné, že omezení kvůli šíření nákazy budou pokračovat až do jara, ale školy nemají informace o možných variantách maturit. Členové spolku by proto uvítali možnost distanční formy psaní testů i slohových prací a úlevy pro studenty, kteří se zapojili do pomoci v nemocnicích nebo sociálních službách. ČTK o tom informovala předsedkyně platformy Petra Mazancová. Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové v tuto chvíli určuje podmínky školský zákon.

Spolek minulý týden vyzval ministerstvo, aby s ohledem na dramatické zhoršení epidemie sdělilo, jak by se v tomto školním roce mohly upravit přijímací zkoušky na střední školy. Stávající nejistota podle pedagogů negativně ovlivňuje výuku. Mluvčí ministerstva Aneta Lednová v reakci uvedla, že v tuto chvíli počítá úřad se standardní podobou zkoušek. Pokud by okolnosti ministerstvu umožňovaly zkoušky upravit, přicházela by v úvahu podobná opatření jako letos na jaře, tedy například prodloužení času na vypracování testů, řekla. Dnes doplnila, že v mimořádné situaci může úřad upravit jak přijímací zkoušky, tak i maturity.

Podle Mazancové by učitelé chtěli svou práci a přípravu studentů včas přizpůsobit podobě a obsahu zkoušky. Jako možnou alternativu k prezenčním zkouškám vidí jejich formu na dálku. Platforma se ale obává toho, že se na tuto možnost ministerstvo nepřipraví včas. "Stejně jako v loňském roce nám stále schází scénáře oznámené s dostatečným předstihem i snaha o to být připraveni na nepříznivější okolnosti předem," uvedla. Podivila se tomu, proč organizátor zkoušek Cermat nedokáže s několikaměsíčním předstihem avizovat, zda by se maturity mohly konat i distančně, když učitelé se dálkové výuce a způsobu zkoušení musí umět přizpůsobit ze dne na den.

Podle členů spolku se zatím školy připravují na nezměněnou podobu zkoušek, je ale vysilující nevědět, s čím mohou počítat. Někteří pedagogové by pro studenty uvítali například prodloužení času na vypracování testů nebo úlevy pro ty, kteří pomáhají v nemocnicích či sociálních službách. Tento maturitní ročník podle nich epidemie zasáhla ještě víc než ten loňský.

Nastavená pravidla by se podle Učitelské platformy měla později měnit co nejméně. Vyplnění didaktických testů distanční formou vnímají jako realizovatelné i proto, že vloni tímto způsobem dokázala testy uspořádat společnost Scio pro Národní srovnávací zkoušky na vysoké školy.

Učitelská platforma má zhruba 1300 členů a je profesním sdružením pedagogů mateřských, základních, středních, vyšších odborných a základních uměleckých škol.