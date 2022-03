Společnosti Pavla Tykače dají na pomoc Ukrajině sto milionů korun

Most - Společnosti Pavla Tykače dají na pomoc Ukrajině 100 milionů Kč. Přispět chtějí i na zmírnění energetických dopadů konfliktu. Skupina Sev.en Energy vyhlásila humanitární sbírku mezi zaměstnanci a vytipovala pracovní místa pro uprchlíky. ČTK o tom dnes informovala mluvčí skupiny Gabriela Sáričková Benešová.

Část peněz prostřednictvím Nadace rodiny Tykačových je určena pro sbírkové konto pro Ukrajinu. Další prostředky dostanou projekty partnerských měst a obcí, které organizují ubytování válečných uprchlíků a jejich adaptaci v nových podmínkách. Pomoc poskytne také obecně prospěšná společnost Women for Women. "Ve válce jsou jednoznačně nejzranitelnější skupinou děti. Mnohé prožijí strašné věci a některé bohužel i to nejhorší - ztrátu rodičů. Jsme připraveni poskytnout okamžitou finanční pomoc sirotkům po ukrajinských vojácích," uvedla Ivana Tykač, která Women for Women řídí. "Naše kroky směřujeme jak na rychlou okamžitou pomoc, tak na dlouhodobější podporu lidí, kteří před válkou utekli do Česka," uvedl Pavel Tykač.

Společnost Women for Women již začala s ubytováním matek a dětí, které uprchly z postižených oblastí. Odborníci se soustředí také na odbornou psychologickou a terapeutickou pomoc pro překonání válečných traumat. Další peníze jsou určeny na úhradu obědů, družin či kroužků ukrajinských dětí, které budou postupně přicházet do českých škol. Diskutovanou možností je podle mluvčí i podpora výuky českého jazyka.

Skupina Sev.en Energy vedle finančních darů vyhlásila humanitární sbírku mezi zaměstnanci a spolupracuje i se svými dlouhodobými partnery z řad neziskových organizací. V reakci na výzvu Úřadu práce ČR firma vytipovala několik desítek pracovních míst, která bude možné nabídnout uprchlíkům, nebo těm, kteří zde již nějakou dobu žijí, ale nyní zůstali bez hlavního příjmu, protože jejich živitelé odcházejí bojovat na Ukrajinu, uvedla mluvčí.

Kromě Tykačových společností ohlásila finanční pomoc Ukrajině řada dalších firem a podnikatelů. Finanční skupina PPF a Nadace The Kellner Family Foundation dají 100 milionů korun na vzdělávání a začlenění dětí uprchlíků z Ukrajiny. Vlastník internetové společnosti Seznam.cz Ivo Lukačovič minulý týden oznámil, že hodlá poskytnout na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny 23 milionů korun. O milion korun více vyčlenil na zajištění pomoci internetový prodejce Alza.cz. Přes 20 milionů korun dala na okamžitou humanitární pomoc Ukrajině také investiční skupina Pale Fire Capital. Miliony korun pošlou na pomoc Ukrajině také například české energetické firmy ČEZ, E.ON či Centropol.

Skupina Sev.en je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Patří do ní hnědouhelné elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárna Kladno, Teplárna Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. Pavel Tykač patřil loni podle časopisu Forbes s majetkem za 33 miliard korun mezi deset nejbohatších Čechů.