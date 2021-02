Společnosti holdingu Czechoslovak Group se představí na veletrhu IDEX 2021

I přes trvání celosvětové pandemie koronaviru se od 21. do 25. února v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech uskuteční IDEX 2021, jeden z největších tradičních světových veletrhů obranných technologií a techniky. Mezi vystavovateli tradičně nebudou chybět ani společnosti patřící do holdingu Czechoslovak Group (CSG) a kopřivnická automobilka Tatra Trucks.

Společnosti holdingu CSG plánují na veletrhu IDEX 2021 představit několik novinek a zajímavých exponátů. Prezentovat se budou především společnosti Excalibur Army, Retia, MSM Group reprezentující slovenskou větev holdingu CSG a kopřivnická automobilka Tatra Trucks. Pravidelně na veletrhu IDEX, který se koná každé dva roky, vystavují stovky firem a společností z několika desítek zemí světa. Velké pozornosti se tradičně těší i expozice holdingu CSG. Kvůli koronavirové epidemii bude průběh letošního ročníku veletrhu poněkud odlišný, a i prezentace firem a jejich velikost budou přizpůsobeny epidemiologickým opatřením.

Tatra Trucks

Tatra Trucks na veletrhu IDEX 2021 představí čtyřnápravové logistické vozidlo a speciální dvounápravový vojenský podvozek. V prvním případě půjde o těžký vůz Tatra Force 8x8 pro přepravu nákladů, který je opatřen krátkou pancéřovanou kabinou z produkce Tatra Defence Vehicle. Je postaven na unikátním podvozku Tatra s centrální nosnou rourou a výkyvnými nezávisle zavěšenými polonápravami, přičemž první dvě nápravy jsou řiditelné a všechna kola jsou vybavena systémem centrálního dohušťování.

Celková maximální hmotnost vozu může činit až 38 tun, jeho kapacita činí téměř 20 tun nákladu a je vybaven hydraulickým jeřábem o nosnosti bezmála 6 tun. Na ložnou plochu lze umístit až 8 palet standardu NATO nebo sklopné lavice pro 24 vojáků. Vůz pohání šestiválcový motor Cummins o výkonu 325 kW, který je spojen s plně automatickou šestistupňovou převodovkou Allison série 4500. Vůz je určen pro provoz v nejnáročnějším terénu i v různých klimatických podmínkách.

Druhým exponátem bude speciální podvozek modelové řady Tatra Force v provedení 4x4 s motorem umístěným před přední nápravou. Jde o podvozkovou platformu Tatra 4x4 s centrální nosnou rourou a výkyvnými nezávisle zavěšenými polonápravami určenou pro různá obrněná vozidla. Trojrozměrný prostorový pevný konstrukční celek tvořený centrální nosnou rourou a pomocným žebřinovým rámem je výjimečně odolný proti kroucení a ohybu.

Tento celek společně s nezávisle zavěšenými polonápravami dodává vozidlu výjimečnou odolnost proti nárazům a vibracím, chrání nástavby proti kroucení i namáhání a umožňuje rychlou jízdu i v terénu. Maximální hmotnost vozidla s tímto podvozkem může činit až 19 tun, přičemž 10 tun připadá na náklad. Na podvozek je instalován motor Cummins o výkonu 242 kW, který spolupracuje s plně automatickou převodovkou Allison série 3200. Maximální konstrukční rychlost podvozku je 115 km/h.

Excalibur Army

Společnost Excalibur Army ve spolupráci s partnerskou firmou Edge Group na veletrhu IDEX 2021 představí ve světové premiéře novou kolovou kanonovou houfnici DITA 155 mm. Nová houfnice rozšíří portfolio šternberské společnosti v kategorii dělostřeleckých systémů na kolových podvozcích Tatra. DITA disponuje zbraní ráže 155 mm o délce 45 ráží, přičemž se standardní municí NATO s dnovým generátorem plynů má dostřel až 39 km. Vezený palebný průměr činí 40 kusů munice umístěné v dopravnících. Houfnice DITA má modulární konstrukční řešení. To znamená, že věžová nástavba se zbraní i palebným průměrem může být instalována na různé, dílčím způsobem upravené, podvozky včetně pásových.

Další a velmi významnou novinkou je fakt, že obsluhu houfnice obstarává pouze dvoučlenná osádka. To je možné díky vysokému stupni automatizace ovládání celého zbraňového systému a schopnosti věžové nástavby fungovat v plně autonomním režimu. Osádku tak tvoří jen řidič a velitel, přičemž tato dvojice činnost houfnice řídí přímo z kabiny podvozku. Zaměřování a nastavení zbraně do palebné pozice se děje plně automaticky pomocí elektronického naváděcího systému A.S.A.P. (Automatic Setting of Action Position).

Excalibur Army ve spolupráci s partnerskou firmou Edge Group také představí obrněné vozidlo Patriot II na podvozku Tatra. Patriot II je vozidlo modulární koncepce a spadá do kategorie vozidel o váze 13 až 17,5 tuny. Díky své univerzálnosti a modularitě je Patriot II vhodný pro bojové nasazení, hlídkové mise či průzkumnou činnost. Najde však uplatnění i u bezpečnostních sil a civilních složek, jako jsou například policie, hasiči, záchranáři, bezpečnostní služby a další. Konstrukce vozidla umožňuje instalaci různých zbraňových stanic s kulomety a kanony do ráže 20 mm a granátomety. K dispozici jsou například vodou chlazené motory Cummins či vzduchem přímo chlazené motory Tatra.

Retia

Dalším vystavovatelem v expozici CSG bude společnost Retia. Ta představí 3D radar ReGUARD, který měl právě v Abú Zabí před dvěma roky světovou premiéru. Víceúčelový radar ReGUARD je prvním 3D radarem vyvinutým a vyrobeným v Česku. Je určen pro detekci a současné sledování pozemních cílů a pomalých nízkoletících objektů s malou odraznou plochou (LSS).

ReGUARD dokáže detekovat a sledovat pomalé a nízkoletící objekty s malou odraznou plochou až na vzdálenost 18 km s výškovým pokrytím do 3 km, v režimu sledování pozemních cílů je jeho dosah rovněž 18 km. Specifickou vlastností pardubického radaru je, že zájmový prostor prohledává pomocí elektronického vychylování svazků i mechanického otáčení radarové hlavy.

Koncepce radaru ReGUARD je flexibilní a používá výhradně polovodičovou technologii, která zajišťuje vysokou spolehlivost systému včetně redundance dílů. ReGUARD patří do kategorie pulsně-dopplerovských 3D radarů, přičemž může být dodáván v přenosné, statické nebo mobilní konfiguraci.

ReGUARD se vyznačuje kompaktními rozměry a malou hmotností, radarová hlava například váží jen 65 kg. Univerzálnost radaru ReGUARD podtrhuje možnost jeho použití buď jako samostatného čidla, nebo jeho zapojení jako integrální součásti vyššího systému. Nový radar umožňuje současné sledování pozemních i vzdušných cílů a dokáže zachytit široké spektrum objektů. Je tedy vhodný například k ochraně hranic nebo důležité infrastruktury, uplatní se dobře v antidronových systémech např. při ochraně letišť, ale i v systémech protivzdušné obrany.

Retia bude dále vystavovat speciální radar ReTWis 5 (Retia Through-Wall Imaging System), díky kterému je možné sledovat aktivity osob za pevnými překážkami. Radar dokáže detekovat živé bytosti například za zdí, a to jak v pohybu, tak také v klidu. Radar ReTWis 5 využívá ultraširokopásmovou (UWB - UltraWideBand) radiolokační technologii. UWB technologie je specifická vysokou rozlišovací schopností, obtížnou rušitelností a prakticky neovlivňuje (neruší) ostatní rádiové systémy.

Výhodou je i snadný průnik signálu zdmi nebo jinými nekovovými překážkami. Vizuální výstupy objektů skrytých za zdí jsou na radaru zobrazovány na základě zpracování impulzů od objektů odražených. Signálové zpracování radaru ReTWis 5 je optimalizováno k detekci malých změn vyvolaných lidským nebo zvířecím pohybem, umožňuje tak lokalizovat například člověka i jen na základě pouhého dýchání.

Vizuální výstup z radaru ReTWis 5 lze volit ve 2D nebo 3D zobrazení, přičemž jeho dosah činí až 40 m a lze jej umístit až 20 m od překážky, za níž se nacházejí hledané osoby. Radar je vysoce mobilním zařízením, při váze 3,25 kg je snadno přenosný a rychle použitelný. ReTWis má mnohostranné využití a může se uplatnit u bezpečnostních a ozbrojených složek.

MSM Group

MSM Group ukáže celou škálu své moderní středorážové a velkorážové munice pro dělostřelecké systémy, tanky a minomety, která je ve světě velmi žádaná. MSM GROUP také představí nové výrobky z portfolia španělského výrobce Fábrica de Municiones de Granada (FMG), který se stal v minulém roce její součástí.

Mezi exponáty bude například minomet Antos ráže 60 mm. Jde o velmi lehkou zbraň určenou pro výsadkové a speciální jednotky a pro osádky obrněných transportérů a bojových vozidel pěchoty jako doplňková výzbroj. Malá hmotnost zbraně usnadňuje pohyb obsluhy v těžkém terénu a při přesunech. Hmotnost minometu je 5,3 kg s kapalinovým zaměřovačem a 4,9 kg s mechanickým zaměřovačem. Minomet se vyznačuje vedle nízké hmotnosti také krátkou dobou potřebnou k zaujetí palebné pozice i vysokou rychlostí a přesností střelby. Maximální dostřel je 1200 m.

Antos je vyroben z vysokopevnostních hliníkových slitin, slitin titanu a lehkých plastových částí. Minomet je snadno rozložitelný na několik částí, což usnadňuje transport i údržbu. MSM GROUP představí i minometnou munici ráže 60 mm o hmotnosti 1,4 kg s dostřelem až 1200 m. Minometná munice je složena z těla naplněného aktivní látkou (trhavina nebo dýmová slož), dále z hlavového zapalovače a stabilizátoru.

Dělostřelecká munice ráže 155 mm z portfolia společnosti MSM GROUP je vhodná pro řadu dělostřeleckých systémů a houfnic používaných po celém světě. Lze ji používat proti živým cílům, lehce obrněným cílům i proti budovám. MSM GROUP nabízí širokou škálu střeliva 155 mm pro operační nasazení i výcvikové úkoly, jako například vysoce výbušné a kouřové střely různých typů. Munice MSM GROUP je vybavena zapalovačem KZ 984 vlastní konstrukce splňujících standardy NATO, může být vybavena i zapalovači jiných výrobců.

Munice s označením HE ER BB a HE ER FB BB umožňují dostřel více než 30 km při střelbě ze zbraní s délkou hlavně 39 ráží a až 43 km při střelbě ze zbraní o délce hlavně 52 ráží. Munice byla testována ve zbraňových dělostřeleckých systémech jako jsou Zuzana, Nora B-52, G5 a G6, M109, M198, FH-70, Krab, KH-179 a mnoho dalších. MSM Group v současnosti dodává munici ráže 155 mm do bezmála 20 zemí po celém světě.

MSM Group představí také dělostřeleckou munici 105 mm HE-M1, a tankovou munici typu 105 mm HE R-105-60 a typu 120 mm HE G-201 z portfolia společnosti FMG. Jde o produkty zavedené v mnoha armádách po celém světě a v široké míře používané v zemích NATO.

Význam veletrhu IDEX neustále roste. Svědčí o tom počty vystavovatelů - v roce 2017 mělo na veletrhu své expozice přes 1200 vystavovatelů z více než 57 zemí, o dva roky později již to bylo více než 1300 vystavovatelů ze 62 zemí. Není bez zajímavosti, že v roce 2017 i 2019 společnosti holdingu Czechoslovak Group zaujímaly významné místo mezi evropskými vystavovateli.

O holdingu Czechoslovak Group Czechoslovak Group (CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu. Podporuje rozvoj tradičních českých a slovenských společností, jež se věnují obranné i civilní průmyslové výrobě a obchodu. V podnicích začleněných do holdingu CSG, které vygenerovaly v roce 2019 tržby v hodnotě více jak 28,5 mld. Kč, pracuje více než 8200 zaměstnanců. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl a obranný průmysl. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci holdingu setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se stále rozrůstá.