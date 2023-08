Společnost Virgin Galactic poprvé dopravila turisty na okraj vesmíru

Truth or Consequences (USA) - Společnost Virgin Galactic má po letech příprav na kontě první turistický let do vesmíru. Do výšky přes 80 kilometrů její stroj dopravil mimo jiné bývalého sportovce, který si zakoupil lístek už v roce 2005. Firma Brita Richarda Bransona chce lety do vesmíru podnikat každý měsíc a přidat se tak ke společnostem Blue Origin a SpaceX miliardářů Jeffa Bezose a Elona Muska v odvětví vesmírného turismu.

Dnešní let byl pro Virgin Galactic sedmou exkurzí do vesmíru od roku 2018, ovšem první s platícím pasažérem, napsala agentura AP. Bývalý kanoista Jon Goodwin byl v roce 2005 mezi prvními zákazníky a za lístek zaplatil 200.000 dolarů. Dnes Bransonova společnost lístky nabízí za 450.000 dolarů (skoro deset milionů Kč).

Dnešní let odstartoval z pouště v americkém státě Nové Mexiko kolem 09:00 místního času (17:00 SELČ), asi o hodinu později Virgin Galactic oznámila přistání své rakety. Pasažéři se dostali do výšky asi 88 kilometrů, tedy o několik kilometrů nad hranici, kde podle americké armády začíná vesmír, a několik minut si mohli užívat stav beztíže.

Miliardář Branson tak podle agentury AFP splnil slib, který učinil už před dvěma dekádami. Sám byl v roce 2021 součástí prvního vesmírného letu své firmy, který zahrnoval plnohodnotnou posádku. Dnes byli kromě Goodwina na palubě také dva piloti a 46letá vítězka losování Keisha Schahaffová z Antiguy a Barbudy se svojí 18letou dcerou.

Virgin Galactic uvádí, že na seznamu zájemců o let na okraj vesmíru má aktuálně na 800 jmen. AP podotýká, že společnost využívá jiný systém ve srovnání s Blue Origin a SpaceX, které pro turistické lety používají plně automatizované moduly startující přímo ze země. Virgin Galactic chce zákazníky přepravovat v raketě, která se vždy ve výšce kolem 15 kilometrů odpoutá od nosného letadla a za pomoci raketových motorů dokončí stoupání k okraji vesmíru. Pasažéři při tom mají několik minut, kdy se mohou vznášet v kajutě a vychutnávat si pohled na Zemi, než se jejich letoun vrátí a snese se na přistávací dráhu.