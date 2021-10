Zlín - Společnost Vasky trade by příští rok mohla vyrobit okolo 300.000 párů bot. Je to dvojnásobek očekávané letošní produkce, loni podnik vyrobil 45.000 párů bot. Zatímco v roce 2020 dosáhl obrat firmy 120 milionů korun včetně DPH, letos se bude pohybovat na úrovni zhruba 300 milionů a v příštím roce by v případě příznivého vývoje na trhu mohl přesáhnout 600 milionů korun. Na dnešní akci Ševci žijí v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně to ČTK řekl majitel společnosti Václav Staněk.

Třiadvacetiletý podnikatel je často přirovnáván k Tomáši Baťovi. "Já jsem měl cíl, který jsem si dal už poměrně brzy, dejme tomu v 19, a to bylo ve 24 letech vyrobit přes 240.000 párů bot. A to z toho důvodu, že tak to bylo právě u Tomáše Bati, kdy ve 24 letech jeho firma tehdejší vyrobila a prodala 240.000 párů bot. Takže to je takové minimum, kterého bychom chtěli příští rok dosáhnout, protože budu mít 24 let. Ale spíš si myslím, že bychom mohli zvládnout nad 300.000 párů," řekl Staněk.

Společnost letos uvedla na trh řadu nových kolekcí bot. Mezi nimi například slip on tenisky, což je označení pro nazouvací obuv, dále dětskou kolekci, takzvané farmářky nebo pantofle. Otevřela novou prodejnu v obchodním centru v Ostravě, přemístila také prodejnu v Brně a rozšířila své logistické centrum. Formou e-shopu firma expandovala na Slovensko. V příštích letech by se podle Staňka ráda uchytila i v Maďarsku, Rakousku, Německu, Švýcarsku nebo ve Skandinávii.

Firma vznikla v roce 2016. Zpočátku prodávala své výrobky on-line, kamenné prodejny přibyly až později. Jejich loňské a letošní dočasné uzavření kvůli nařízením souvisejícím s pandemií koronaviru se podniku podařilo přečkat, byť například v případě obchodu v ulici Na Příkopě v Praze přišel podle Staňka o tržby v řádu milionů korun. "Zvládli jsme to, což je pro nás důležité. Nezavřeli jsme nic, nikoho jsme nepropouštěli," uvedl Staněk.

Na výrobě kožených bot značky Vasky se aktuálně podílí zhruba 130 lidí. Pracují na nich na několika místech, a to v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně, ve Lhotě na Zlínsku nebo ve zlínské místní části Štípa. "Letos jsme rozšířili výrobu ve Zlíně, nakoupili jsme stroje a repasovali je. Snažíme se nabírat nové lidi, je těžké najít lidi z oboru, kteří to umí a kteří se tomu chtějí nadále věnovat. Ale nějak se nám to zatím daří," řekl Staněk.

S rozšiřováním kapacity výroby počítá podnik i pro příští léta. Plánuje též otevření prodejen v Olomouci, Plzni nebo Bratislavě a představení nových kolekcí. Zdražování energií a inflace se podle Staňka zatím do cen výrobků firmy nepromítly, do budoucna to však nelze vyloučit.

Ve zlínském muzeu si dnes lidé mohli prohlédnout výrobu bot značky Vasky, při níž má zásadní podíl ruční práce. Akce Ševci žijí nabídla i další ukázky a dílničky s obuvnickou tematikou, v provozu byly také některé historické stroje.