Společnost Twitter propustila dalších deset procent zaměstnanců, píše NYT

New York - Společnost Twitter propustila nejméně 200 zaměstnanců, což je asi deset procent její pracovní síly. S odkazem na své zdroje o tom v neděli informoval server listu The New York Times (NYT). Je to už minimálně osmé kolo propouštění od konce loňského října, kdy firmu zhruba za 44 miliard dolarů (asi 985 miliard Kč) převzal podnikatel Elon Musk. Od jeho příchodu se počet zaměstnanců snížil přibližně o 70 procent.

Poslední vlna propouštění se zřejmě týká produktových manažerů, datových vědců a softwarových inženýrů, kteří pracovali na strojovém učení a spolehlivosti webu, uvedl newyorský deník. Twitter na žádost agentury Reuters o komentář zatím nereagoval.

Počátkem listopadu Twitter kvůli snižování nákladů zrušil asi 3700 pracovních míst. Podle Muskovova vyjádření z ledna měl Twitter přibližně 2300 aktivních zaměstnanců.

Nový šéf Twitteru v listopadu uvedl, že služba se potýká s "masivním poklesem tržeb", neboť inzerenti snížili výdaje kvůli obavám z moderování obsahu. Firma se nedávno začala dělit o tržby z reklamy s některými tvůrci obsahu.

Někteří kritici se obávají, že Muskovy úsporné kroky v Twitteru se odrážejí na funkčnosti stejnojmenné sociální sítě a regulaci jejího obsahu. Musk tento měsíc řekl, že mu bude trvat zhruba do konce letošního roku, než společnost stabilizuje a zajistí její finanční zdraví.