Společnost SpaceX úspěšně vyzkoušela nouzový záchranný systém

Mys Canaveral (USA) - Kosmická loď Crew Dragon americké společnosti SpaceX dnes na floridském mysu Canaveral úspěšně absolvovala test záchranného systému, poslední před zahájením letů s posádkou k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Při simulaci nouzového přerušení letu byla cíleně zničena raketa Falcon 9 a loď Crew Dragon s padáky přistála na mořské hladině.

Po startu z floridského kosmodromu a letu trvajícím půldruhé minuty se zastavil tah motorů nosné rakety v okamžiku, kdy byla vystavena maximálnímu dynamickému tlaku. Zároveň bylo na několik vteřin zapáleno osm motorů SuperDraco, které jsou součástí lodi Crew Dragon.

S jejich pomocí se loď odpoutala od nosiče, odletěla do bezpečné vzdálenosti a poté na padácích dosedla na hladinu Atlantického oceánu. Nosná raketa explodovala a její trosky se zřítily do moře.

SpaceX již v minulosti únikový systém otestoval při dílčích zkouškách, dnes to ale bylo poprvé, co se tak stalo při plnohodnotném letu. Už loni společnost úspěšně podnikla i demonstrační let s Crew Dragon k ISS, tehdy ale bez posádky. Prvními astronauty, které Crew Dragon k ISS dopraví, mají být možná už v březnu Doug Hurley a Robert Behnken, uvedli dnes představitelé americké kosmické agentury NASA.

Dnešní dramatické představení sledovaly ze země televizní štáby a přímo u Kennedyho vesmírného centra nebo z okolních pláží stovky turistů a místních. Test se měl původně uskutečnit v sobotu, kvůli nepříznivému počasí byl ale odložen.

Zkoušce záchranného systému předcházela podle agentury AP pečlivá příprava, pomocné raketové motory SuperDraco, které oddělily kosmickou loď od nosné rakety, byly před dnešním startem otestovány sedmsetkrát. Po jejich zapálení se loď Crew Dragon vzdalovala od rakety rychlostí 2400 kilometrů za hodinu.

Na místech astronautů absolvovaly test dvě figuríny, opatřené čidly pro sledování míry přetížení.