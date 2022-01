Společnost mmcité získala prestižní ocenění za lavičku a stojan na kola

Bílovice (Uherskohradišťsko) - Výrobce městského mobiliáře mmcité z Bílovic na Uherskohradišťsku získal prestižní cenu Good Design Award 2021 za svou lavičku nazvanou Emau a stojan na kola pojmenovaný Elk. Zástupci firmy to ČTK sdělili v tiskové zprávě. Porota soutěže každoročně oceněné vybírá z tisíců přihlášených produktů z desítek zemí.

Autory oceněných produktů jsou majitel mmcité David Karásek, dále Viktor Šašinka a designérské duo Herrmann&Coufal. Podle organizátorů je hlavní filozofií Good Design Award oceňovat dopad, který má design na životy lidí. Zároveň upozorňují na to, že design je nejen o vytvořeném předmětu, ale také o zážitku z něj.

Za své výrobky získalo mmcité cenu v minulosti už několikrát. "Vážíme si ocenění Good Design a pohledu odborníků, kteří dostatečně chápou, co je to design do veřejného prostoru. Není to tradiční nábytek. Nicméně my si klademe designovou laťku, jako by to nábytek byl. Nábytek, který musí vydržet tisíckrát víc než cokoliv, co máme doma. Spousta omezení v materiálu i v technologiích, odolnost proti nejrůznějším povětrnostním vlivům i vandalismu," uvedl Karásek.

Good Design Award patří k nejznámějším světovým oceněním v produktovém designu. V roce 1950 jej založili architekti Eero Saarinen, Charles Eames, Ray Eamesová a Edgar Kaufmann. Hodnotí nové výrobky, které byly navrženy v Evropě, Asii a Americe ve více než 20 kategoriích.

Společnost mmcité vykázala v roce 2020 tržby z prodeje vlastních výrobků, služeb a zboží ve výši 289,1 milionu korun. Zisk firmy dosáhl téměř 43,3 milionu korun. Hospodářské výsledky za rok 2021 podnik zatím nezveřejnil. Firma vyvíjí a vyrábí lavičky, čekárny a přístřešky, stojany na kola, veřejné osvětlení, venkovní popelníky, odpadkové koše, pítka, venkovní květináče nebo zábradlí.