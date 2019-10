Společnost Kaufland podpoří český hokej, ambasadorem je Jágr

Praha - Novým partnerem českého hokeje se stala společnost Kaufland. Ambasadorem společnosti v rámci této spolupráce je hokejová legenda Jaromír Jágr. Dlouhodobé partnerství, které obě strany oznámily na dnešní tiskové konferenci v Praze, má trvat minimálně do sezony 2022/23.

Obchodní řetězec bude oficiálním partnerem nejen reprezentačních týmů mužů i žen, ale také extraligy. Bude se podílet také na řadě dalších projektů včetně akce "Pojď hrát hokej" či podpoře univerzitní hokejové ligy.

"Jsem hrdý, že mohu být ambasadorem tohoto partnerství. Nadchlo mě a oslovilo hlavně to, že se bude hodně investovat do mládeže, protože to je něco, co český hokej hrozně moc potřebuje. Z pohledu majitele Kladna dobře vím, že v tomhle ohledu nás trošku tlačí bota," prohlásil Jágr.

"Pozitivem je, že hokej je v téhle zemi pořád hrozně populární. Horší věc je, že hokej je hrozně drahý sport. Je pak těžké lákat děti na hokej a přemlouvat jejich rodiče, aby děti podporovali a investovali do nich. Třeba to teď bude zase o něco lepší," doplnil Jágr.