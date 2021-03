Společnost Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž znovu plní lahve

Kroměříž - Pracovníci společnosti Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž dnes zahájili lahvování vín. Za dva dny plánují prostřednictvím plnicí linky přečerpat do lahví o objemu 0,75 litru přes 20.000 litrů vín vyrobených mezi lety 2017 až 2020. Jde o 13 odrůd, řekli ČTK generální ředitel společnosti Karel Smetana a její výrobní ředitel Michal Výstup.

Fotogalerie

Lahvovaná bílá vína jsou převážně z let 2019 a 2020, červená, která nechává firma obvykle zrát několik let, jsou nejčastěji ročníku 2017 a 2018. Některé z odrůd nazrávají v dubových sudech. "Pravidelně, minimálně v měsíčních intervalech, děláme senzorické hodnocení vín, kdy procházíme celý sklep i s liturgickým dozorem, který dohlíží nad mešními víny. A domlouváme se, co dál s vínem. Některým vínem nazrávání, snoubení se s dřevem, sluší. To je u nás spíš výsada burgundských vín. Některá necháváme třeba jenom v nerezu, aby si zachovala svoji ovocnost a nebyla ovlivněna dubovými taniny," řekl Smetana.

Do lahví společnost aktuálně plní například vína odrůd Irsai Oliver, Rulandské šedé, Chardonnay, Rulandské modré, Frankovka, Zweigeltrebe nebo cuvée tvořené odrůdami Zweigeltrebe a Merlot. Některá z vín jsou podle Výstupa jubilejní. Zmínil například vína vyráběná k letošní 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily nebo 300. výročí blahořečení Jana Nepomuckého. "Doděláváme i edici papeže Jana Pavla II., který by se loni dožil 100 let. Minulý rok měla velký úspěch, je vyprodaná," uvedl Výstup. Další edice je věnovaná svatému Janu Sarkanderovi, loni uplynulo 400 let od jeho umučení.

Větší lahvování vín mívá podnik obvykle v březnu a na přelomu května a června, menší před vinobraním a svatým Martinem. Nyní se na plnění lahví na prostranství vedle kroměřížské barokní sýpky podílí 13 lidí. Lahve společnost následně uskladní uvnitř historické budovy, kde je také opatřuje etiketami. "Je to chladný prostor, je tady stálá teplota i v létě. A je tu sucho. Dle sezónnosti a dle stavu skladu máme rozdělené, kdy vína půjdou do prodeje," uvedl Smetana.

V souvislosti s epidemií koronaviru společnosti loni prakticky vypadl odbyt vín v restauracích a hotelech. "Stěžejním prodejním místem je teď e-shop. Víno je potravina, takže máme otevřené i podnikové prodejny. Pro liturgické potřeby je odebírá církev. Před Velikonocemi jde víno i do jednotlivých farností, kde je kněží nabízejí věřícím," řekl Smetana. Většina vín, která podnik produkuje, je mešních. Mešní víno musí mít minimálně 20 stupňů cukernatosti při sběru.

Za rok 2018 zaznamenalo Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž tržby přes 8,1 milionu korun a ztrátu asi 2,1 milionu korun, hospodářské výsledky za léta 2019 a 2020 podnik dosud ve Sbírce listin nezveřejnil. Společnost loni ze své vinice v Hluku na Uherskohradišťsku sklidila okolo 50 tun hroznů, dalších asi 40 tun nakoupila. Vyrobila z nich zhruba 55.000 litrů vína.