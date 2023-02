Společné snídaně na bílinské základní škole zlepšují docházku dětí

Bílina (Teplicko) - Společné snídaně, které pro děti denně připravuje základní škola Za Chlumem v Bílině na Teplicku, zlepšují podle ředitelky Barbory Schneiderové docházku dětí. Řekla to dnes ČTK. Skryté záškoláctví řadí školy, kam dochází děti ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v tzv. vyloučených lokalitách, mezi časté problémy. Postiženy jsou hlavně děti na prvním stupni, jejich rodiče je ráno nevzbudí, protože sami nevstávají, takže žáci přicházejí pozdě nebo v lavici chybí celý den. Snídaně je ale podle ředitelky motivací jak pro rodiče, tak pro děti. Lepší jsou také vztahy mezi žáky.

"Myslím, že jsme jedna z prvních škol, která s touto aktivitou začala, a určitě to tady vytváří úplně úžasnou atmosféru," chválí si aktivitu Schneiderová. Do školy dochází zhruba 500 žáků, dalších 30 dětí je v přípravných ročnících. Aby se děti mohly ve škole nasnídat, musí se pouze přihlásit. Možnost ranního občerstvení podle ředitelky nyní využívá okolo 95 dětí, které mají pestrý výběr. Nechybí ovoce, zelenina, pečivo a cereálie. Mohou si dát také sýry a šunky. Velký zájem byl dnes o koblížky a dortová lízátka.

Nová školní aktivita ulehčuje peněženkám rodičů. Snídaně jsou zdarma, škola je platí z peněz, které dostala z národního plánu obnovy. Jde zhruba o čtyři miliony korun na rok, dotace je škole vyplácena postupně. Na snídaně zařízení dostane zhruba milion korun. "Když projekt z národního plánu obnovy začal, tak jsme tam viděli možnost školních klubů. Byla to pro nás novinka, ale chtěli jsme to zkusit," uvedla ředitelka. Počin školy vítá také otec dvou předškoláků, kteří ve škole chodí do přípravné třídy. "Je to skvělý a výhodný," řekl dnes ČTK.

Nadšené jsou ze zpestření školních dní také děti. V jídelně, kde se snídaně vydávají, si mohou povídat s kamarády, o krátkých přestávkách na to tolik času nemají, řekla Aranka Ciciová z šestého ročníku. "Dřív jsem vstala a mamka mi připravila snídani, jenže jsem to nestíhala, takže jsem ji nesnědla. Teď mám na to víc času," dodala žákyně.

Aktivita se líbí i personálu. Asistentka pedagoga Vlasta Samková ČTK řekla, že děti chodí do školy rády. "Jsou spokojení. Máme tady různé hloučky, kamarády. Po jídle se odeberou do koutku, kde si mohou zahrát nějakou společenskou hru," uvedla zaměstnankyně.

V loňském roce do školy docházela kvůli problémovým dětem bezpečnostní agentura. Děti šikanovaly spolužáky i učitele. Nejkritičtější situace byla v šestých a sedmých třídách. "Dohledová školní služba ukončila svou činnost na konci minulého školního roku," řekla dnes ČTK starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO), podle které od září nebyla zapotřebí. "Paní ředitelka si vyřešila to, co vnímala za nutné, ze svých vlastních personálních zdrojů," řekla starostka.