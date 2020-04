Spojujeme Česko roste a představuje desítky užitečných iniciativ dobrovolníků, firem i státu

Iniciativy dobrovolníků, firem i státu už několik týdnů sdružuje a podporuje platforma Spojujeme Česko a nyní je přehledně představuje na novém webu na https://spojujemecesko.cz/. A je to opravdu mimořádně inspirativní čtení. Digitální karta Covid-19 nabízí nejaktuálnější ověřené informace přímo v mobilu.

„K dnešnímu dni evidujeme více než 1 milion prokliků ze zadní strany karty a pokud se něco důležitého děje, karta vám o tom dá vědět v průběhu pár minut, bez toho, abyste museli tyto informace aktivně sami vyhledávat. Od počátku projektu jsme informace na kartě aktualizovali už více než 450krát (4-6 denně)”, uvádí Jan Křemen ze společnosti Your Pass.

Půl milionu lidí se sluchovým postižením má také svou pomoc – Beey přináší nejdůležitější pořady a videa o koranovirové pandemii s titulky. Dále projekt #delamcomuzu – Terapeutická krizová online pomoc nabízí 642 odborníků. Projekt vznikl za podpory České asociace pro psychoterapii, sdružuje psychology, terapeuty, sociální pracovníky a další experty za účelem poskytování psychologické podpory pracovníkům v první linii i běžným občanům. Aktivita Doma v práci – Poradenství pro digitalizaci práce a zvládání home-office nabízí konzultace a tipy na nástroje těm, kteří v přechodu na dnes často využívaný home-office zatím pokulhávají. Za pozornost určitě stojí také Právo v roušce – Právní dokumenty zdarma pro firmy, živnostníky i fyzické osoby v době pandemie, vítaný počin skupiny advokátů a advokátních kanceláří. Nebo iniciativa Vietnamci pomáhají – Propojení dobrovolníků z vietnamské komunity s potřebnými. Nejvíce projektů je z oblasti zdraví a pomoci, tedy dobrovolnictví a stále více nově přihlášených projektů se věnuje pomoci firem a podpoře podnikání.

„Šít neumím a na ventilátor mi pár součástek chybí, ale chtěl jsem nějak přispět. Pomáhám tedy lidem se orientovat v tom, co je aktuálně zakázáno či povoleno. Je těžké to uhlídat!“ říká Václav Kocián, zakladatel projektu zakazano.info – Aktuální shrnutí vládních nařízení, na jehož webu můžete jednoduše zjistit, co je právě zakázáno a povoleno v době koronavirové epidemie. Další projekt, Andělé na drátě nabízí krizovou linku seniorům. Senior ví, že má po ruce kdykoliv okamžitou pomoc, získá větší jistotu a sebedůvěru a nemusí se omezovat ve svých denních a oblíbených aktivitách. Asistenti pomohou řešit problémy s chodem domácnosti či zprostředkují kontakt se sociálním prostředím. Senior může na zařízení přijímat telefonické hovory od rodiny a přátel, ale také neomezeně volat do všech sítí.

Prospěšných projektů jsou na portálu Spojujeme Česko desítky a stále přibývají další. Pro snadnou orientaci jsou uspořádány do celkem šestnácti kategorií: Psychologická pomoc, Dobrovolnictví, Zdravotnictví, 3D tisk, Ochranné pomůcky, Podnikání, Kultura, Senioři, Vzdělávání, Stravování, Děti… Každý projekt je jednoduše, srozumitelně představen a samozřejmě nechybí odkaz na jeho web. Bez dlouhého hledání tak na jednom místě najdete spoustu užitečných informací. Každý den se nepočítaně lidí s odhodláním a vírou ve smysluplnost svého konání zapojuje do množství aktivit, které pomáhají zvládnout stávající krizovou situaci.

59 projektů 1423 nabídek a poptávek zpracováno v systému CoVpoint 84 289 provedených indikativních testů na Covid-19 14 543 tváří ochráněno – Tiskne celé Česko

„Další rozvoj portálu bude na bázi otevřených dat. Připravujeme mapu České republiky, kde budou vidět konkrétní služby a projekty, které mohou obyvatelé využívat. Zároveň zcela přirozeně vznikají inovační partnerství mezi jednotlivými projekty. Na jedno takové propojení tří projektů které jsou již nyní na spojujemecesko.cz, se můžete těšit v blízké době,“ upřesňuje další směřování krizový manažer a koordinátor projektu Robin Čumpelík.

Platforma www.spojujemecesko.cz vznikla ve spolupráci státní agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zdravotnictví a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Jakékoli produkty, služby nebo technologie, které mohou významným způsobem přispět ke zvládnutí pandemického šíření viru COVID-19, jsou vítány.#spojujemecesko #czechnetwork

CoVpoint

Specializovaný tým složený ze zástupců agentury CzechInvest, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví. Za podpory Svazu průmyslu a dopravy pomáhá v boji proti Covid-19, a to i po ekonomické stránce.

