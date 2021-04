Spojení Škody s Volkswagenem přineslo 25.000 pracovních míst

Mladá Boleslav - Od vstupu německého koncernu Volkswagen do automobilky Škoda Auto "škodovka" za 30 let zvedla počet zaměstnanců o 25.000 z tehdejších 17.000 na dnešních zhruba 42.000 po celém světě. Šestinásobně se zvedly prodeje aut, automobilka mohla díky spojení s Volkswagenem také investovat stovky miliard do vývoje, výroby i vzdělání, informovala ČTK Škoda Auto. Podle odborů Škody Auto se spojením s Volkswagenem stala Škoda nejlépe privatizovaným podnikem střední a východní Evropy.

"Integrace společnosti Škoda Auto do koncernu Volkswagen je skvělým příkladem úspěšné transformace v České republice i celé Evropské unii. Lidé, kteří byli u tohoto významného kroku, určili s odhodláním, předvídavostí a odvahou správný kurs působivého rozvoje společnosti Škoda Auto," uvedl předseda představenstva Thomas Schäfer. Škoda Auto nyní podle něj tvoří pět procent hrubého domácího produktu a devět procent exportu České republiky.

Koncern Volkswagen svěřil Škodě odpovědnost za řadu projektů celého koncernu v různých zemích, Škoda například pro VW vede region Indie, Ruska nebo severní Afriky, zajišťuje také technický vývoj nové generace modelu Volkswagen Passat, a to společně s vývojem modelu Škoda Superb.

Do nových modelů, výzkumu a vývoje i do rozšiřování výrobních kapacit a budování prodejní i servisní sítě značky Škoda v České republice vložila firma stovky miliard korun. Vývojové oddělení Škoda se rozrostlo z asi 600 pracovníků v roce 1991 na více než 2000 specialistů v současnosti.

Od roku 1991 se výrobní kapacita Škody zvýšila více než šestinásobně, a to z tehdejších 172.000 vozů. Počínaje rokem 2014 se počet vyrobených automobilů Škoda pravidelně pohybuje nad hranicí jednoho milionu. K původním třem českým výrobním závodům postupně přibyly továrny v zahraničí, konkrétně v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, kde firma produkuje většinou prostřednictvím koncernových partnerství, výroba je dále na Ukrajině, a to ve spolupráci s lokálním partnerem.

Podle odborů přiměl německý koncern Škodu koupit kromě tehdejšího modelu Favorit také obrovský potenciál firmy s vysokou kvalifikaci zaměstnanců, geopolitické umístění automobilky, vysoký strojírenský potenciál dodavatelů, kvalitní infrastruktura a přístup na východní trhy, v minulosti RVHP. Jedním z faktorů byla také levná pracovní síla.

"Když se všechno podtrhlo a sečetlo, tak majitelé (koncernu VW) získali naprosto špičkový podnik, kterému se také říká zlaté vejce, za hubičku. Pravdou tedy je, že AZNP (Automobilové závody, národní podnik - tehdejší název dnešní Škody Auto) byly v té době zatíženy dluhem, ale to v celkové komparaci byla v podstatě jen prkotina," uvedly odbory.

Vstup německého koncernu Volkswagen do mladoboleslavské automobilky byl jedním z nejdůležitějších kroků polistopadové privatizace. Dohoda o převodu prostředků Volkswagenu do nové akciové společnosti byla uzavřena 16. dubna 1991. Tím se Škoda Auto stala součástí německého koncernu.