Spojení Loprais a Tatra už neplatí, Aleš na Dakar vyrazí s Pragou

Praha - Jméno Loprais bylo dlouhá desetiletí spojené s Rallye Dakar a s Tatrou, nyní už to ale neplatí. Synovec šestinásobného vítěze slavného závodu Karla Lopraise Aleš se totiž v lednu postaví na start dalšího ročníku s kamionem Praga.

"Dnes je to na Dakaru tak, že bez podpory silnějšího automotiv partnera tam na této úrovní nemáte co dělat. A já jsem rád, že po výzvách, které jsme pouštěli do světa, se ozvala právě Praga," řekl ČTK Loprais, který se chystá na čtrnáctý start na Dakaru.

"Ještě radši jsem, že se ozvala česká značka s tak nádhernou historií. Koneckonců měla úžasný offroad VS3, který zná každý," poukázal Loprais na legendární model původně vojenského vozu Praga V3S, který se vyráběl téměř 40 let a ještě nyní je možné jej na silnicích potkat.

Automobilka Praga se ale v současnosti zaměřuje na speciální projekty, sériové vozy nevyrábí. I Lopraisův kamion je unikátní. "Praga má hodně projektů a jsem rád, že jsme jeden z nich. Třeba se jednou objeví nástupce slavné V3S a my budeme u toho," pousmál se Loprais, který kamion pojmenoval V4S DKR.

Nadcházející Rallye Dakar bude velkým testem nového kamionu, na kterém tým pracoval celý rok. "Od prvního usednutí do auta jsem s ním byl spokojený a neměl jsem k tomu prakticky co říct," řekl rodák z Olomouce. "Když jsme poté natankovali plnou nádrž, tak už to tak idylické nebylo, protože je potřeba se s tím naučit žít a vše nastavovat. Řešíme tunu paliva a jak se spotřebovává, tak je potřeba měnit nastavení," uvedl Loprais.

Pátý muž letošního Dakaru si dobře uvědomuje, že se na kamionu může objevit nějaký problém. "Může rozhodnout konstrukční chyba, o které nevíme. Necítím ale nic, že bych měl nějaké šimrání v zádech, co by mě znervózňovalo. Je tisíce scénářů, co se může stát. Chyby mohou přijít i u soupeřů," podotkl. "Přijedeme tam s novou pragovkou a zkusíme zajet výsledek. Jedeme tam s dvojnásobnou pokorou, jednoho máme v kabině," řekl Loprais, jehož mechanikem je Petr Pokora.

Závodník, jenž na Dakaru vyhrál devět etap, bude prvním Čechem, který se na této rallye představí s kamionem s automatickou převodovkou. "Šli jsme do toho z jediného důvodu. Na několika rallye jsme v pár etapách startovali v řadě vedle ostatních kamionů a vždy nám ten s automatickou převodovkou během dvou minut zmizel. A nebyla to věc špatného zařazení nebo výkonu motoru. Bylo to jen převodovkou, proto jsme přešli na automat. Mělo by to být i lepší z pohledu servisu," řekl Loprais.

Nadcházející dakarská rallye se poprvé pojede v Saúdské Arábii a podle mnohých bude závod ve znamení návratu k africkým kořenům. "Je to výzva. Na druhou stranu jsme ale nezažil žádný Dakar, ve kterém bych řekl, že byl lehký. Na každém jsme si toho lidově řečeno hodně vyžrali a člověk si vždy několikrát řekne: 'Sakra, co tady dělám?' A stejně se tam za rok vrátíte," pousmál se Loprais. Jeho nejlepším výsledkem je třetí místo z roku 2007. Tehdy se naposledy závodilo v Africe.