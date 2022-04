Spojené státy zvažují delegaci na vysoké úrovni na Ukrajinu, uvádí americký tisk

Washington - Spojené státy zvažují, že vyšlou vysoce postaveného činitele do Kyjeva jako symbolický projev podpory Ukrajiny. S odvoláním na dva zdroje o tom informoval zpravodajský server Politico. O delegaci se v Bílém domě stále jedná, je však nepravděpodobné, že případnou návštěvu Washington z bezpečnostních důvodů ohlásí předem.

Mezi kandidáty na návštěvu ukrajinské metropole jsou i americký prezident Joe Biden či viceprezidentka Kamala Harrisová. Mnohem pravděpodobnější je však vyslání vysoce postaveného člena vlády jako jsou šéf diplomacie Antony Blinken nebo ministr obrany Lloyd Austin, píše Politico.

Diskuzi o riskantní cestě potvrdil s odkazem na vlastní zdroj obeznámený se situací i list The New York Times (NYT), návštěva prezidenta či viceprezidentky je podle něj ale vysoce nepravděpodobná. Podobný výlet nejvyšších amerických činitelů do země ve válečném stavu by totiž vyžadoval enormní bezpečnostní přípravy a velké lidské i materiální zdroje.

Podobná mise by podle NYT byla důležitým symbolem sounáležitosti s Ukrajinou, zároveň by však představovala vysoké riziko. V případě újmy vysoce postaveného amerického činitele by Washingtonu hrozila přímá konfrontace s Ruskem, které se Biden opakovaně zavázal vyhnout.

Do Kyjeva za ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v posledních týdnech cestovala řada západních představitelů. Ve středu ukrajinský státník přijal prezidenty pobaltských zemí a Polska, předtím Ruskem napadenou zemi navštívilo několik předsedů vlád, mezi nimi český premiér Petr Fiala, a tři čelní představitelé Evropské unie.

Bílý dům návštěvu, která se podle zdrojů Politika nakonec nemusí kvůli velkému bezpečnostnímu riziku uskutečnit, zatím nekomentoval. NYT připomíná, že předchozí podobné cesty do válečných zón, jako byli například Irák nebo Afghánistán, Washington také dopředu nehlásil. V některých případech se o nich veřejnost dozvěděla až ve chvíli, kdy činitelé z navštívených zemí odjeli.