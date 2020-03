Spojené státy vyzvaly k posunutí olympiády v Tokiu

ČTK/AP/Jae C. Hong

Olympijské kruhy u Národního stadionu v Tokiu. Ilustrační foto. ČTK/AP/Jae C. Hong

Washington/Tokio - Americký olympijský a paralympijský výbor dnes prohlásil, že by kvůli celosvětové pandemii způsobené koronavirem měly být posunuty letošní olympijské hry v Tokiu. Informovala o tom agentura Reuters. Hry by podle dosavadních plánů měly začít v červenci. Japonský ministr Šinzó Abe již připustil, že odložení letní olympiády může být variantou, což o víkendu řekl i Mezinárodní olympijský výbor (MOV). Abe by měl dnes o záležitosti telefonicky jednat s předsedou MOV Thomasem Bachem.

Jeden z členů MOV Richard Pound dnes médiím řekl, že hry budou odloženy. "Na základě informací, které má MOV k dispozici, bylo rozhodnuto o odkladu. Parametry ještě nebyly stanoveny, ale hry nezačnou 24. července, pokud vím," uvedl v telefonickém rozhovoru osmasedmdesátiletý kanadský funkcionář, bývalý viceprezident MOV a někdejší šéf světové antidopingové agentury WADA. Mluvčí MOV však jeho slova zatím oficiálně nepotvrdil a označil je za interpretaci jednotlivce.

Za posunutí největšího sportovního svátku se již dříve vyslovila Austrálie či Kanada, které prohlásily, že v nynějším termínu do Japonska nevyšlou svoje sportovce. Pro odložení her se vyslovila také Británie, Norsko, Rakousko, Polsko či Švýcarsko. Český olympijský výbor (ČOV) sdělil, že chce vyčkat na rozhodnutí MOV, ale že je na odklad připraven.

Posunutí her by podle Reuters bylo ránou pro hostující Japonsko, jež do příprav události investovalo již 12 miliard dolarů (308,5 miliard korun). Obří částky jsou v sázce rovněž pro sponzory a televizní stanice.

Olympijské hry nebyly zatím nikdy odloženy, ačkoliv byly úplně zrušeny za obou světových válek v letech 1916, 1940 a 1944. Průběh her narušily rovněž masivní bojkoty her v době studené války. Týkalo se to olympiády v Los Angeles v roce 1980 a v Moskvě o čtyři roky později.