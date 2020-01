Spojené státy vyšlou další vojáky po útoku na velvyslanectví

Washington - Spojené státy v reakci na násilný protest u velvyslanectví USA v Bagdádu neprodleně vyšlou do regionu dalších 750 vojáků a následovat mají další posily. Oznámil to americký ministr obrany Mark Esper.

Fotogalerie

Esper ve svém prohlášení podle agentury Reuters uvedl, že povolil přesun pěšího praporu z jednotky okamžité reakce 82. výsadkové divize. Kromě toho mají být další síly rychle reakce připraveny k přesunu v příštích dnech.

Nejmenovaný americký představitel médiím sdělil, že na Blízký východ by mohlo zamířit až 4000 amerických vojáků. USA podle něj do Kuvajtu už poslaly 500 vojáků, odkud se "velmi pravděpodobně" přesunou do Iráku, a další vojáci by je mohli následovat v nejbližších dnech.

Šéf americké diplomacie Mark Pompeo nicméně televizi Fox News tyto informace jednoznačně nepotvrdil. Uvedl jen, že USA hodlají zajistit, aby na místě měly dostatečné síly, aby byly s to čelit Íránu.

Pompeo z útoku na velvyslanectví obvinil "teroristy" a "spojence Íránu".

Velvyslanectví Spojených států v Bagdádu se v úterý stalo terčem bouřlivé demonstrace vyvolané nedávným americkým náletem v Iráku. Dav vedený členy šíitských milic prolomil bránu, zapálil recepci areálu a střetl se s ochrankou, ale nepronikl do hlavní budovy. Ochranka proti nim použila slzný plyn a ohlušující granáty. Iráčtí zdravotníci oznámili, že nejméně 12 lidí bylo zraněno.

Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa má nepokoje na svědomí Írán, Teherán toto obvinění odmítl.

Tisíce Iráčanů přišly k velvyslanectví protestovat proti nedělnímu americkému náletu na pozice jedné šíitské milice podporované Íránem. O život při něm přišlo 25 milicionářů.

Nedělní nálet označil Pentagon za odvetu za páteční útok na iráckou vojenskou základnu v Kirkúku, kde o život přišel jeden americký civilista. Americké údery mířily na pozice skupiny Katáib Hizballáh, za níž stojí Írán a kterou USA viní z pátečního raketového útoku.