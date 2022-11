Spojené státy v příštím roce umístí v Bavorsku dodatečných 500 vojáků

Berlín - Spojené státy v roce 2023 umístí na své základně v bavorském Ansbachu dodatečných 500 vojáků. Oznámila to dnes bavorská vláda, která to označila za jasné posílení bezpečnosti celé Evropy. Vyslání dodatečných 500 amerických vojáků do Německa již loni v dubnu ohlásil americký ministr obrany Lloyd Austin a závazek letos v červnu na summitu NATO zopakoval prezident USA Joe Biden.

V Ansbachu bude nově umístěna ženijní brigáda a dělostřelecký prapor protivzdušné obrany. Spolu s 500 americkými vojáky do Bavorska přijedou i jejich rodinní příslušníci, celkem tak půjde o tisícovku lidí. Spolu s posílením americké vojenské přítomnosti v Ansbachu investují do roku 2032 USA do tamní posádky 1,6 miliardy dolarů (37,5 miliardy Kč).

"Velký den pro Bavorsko," uvedl šéf úřadu bavorské vlády Florian Herrmann. "Je to významný signál transatlantickému bezpečnostnímu partnerství, že americký prezident Biden tak rychle v činy proměnil své oznámení ze summitu NATO v Madridu, že vyšle do Evropy další americké vojáky," dodal.

Biden na summitu Severoatlantické aliance ohlásil vyslání dvou letek nejmodernějších stíhaček F-35 do Británie, zvýšení počtu torpédoborců ve španělské námořní základně Rota ze čtyř na šest a vytvoření nového armádního velitelství v Polsku. Řekl také, že USA posílí svou vojenskou přítomnost v Rumunsku, Pobaltí, Německu a Itálii.

O navýšení počtu amerických vojáků v Německu hovořil loni v dubnu v Berlíně americký ministr obrany Lloyd Austin. Administrativa bývalého republikánského prezidenta Donalda Trumpa chtěla počet amerických vojáků v Německu snížit asi o třetinu, ale jeho demokratický nástupce Biden stahování zastavil. V Německu slouží asi 35.000 amerických vojáků.