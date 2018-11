Washington - Spojené státy začínají ode dneška uplatňovat další sankce vůči Íránu. Kromě energetického sektoru se týkají například lodní dopravy a bankovního sektoru. Ministr zahraničí Mike Pompeo uvedl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa se chystá uvalit na Írán všechny sankce, které byly zrušeny v rámci jaderné dohody světových mocností s Íránem z roku 2015. První sérii sankcí Washington zavedl v srpnu.

Napětí mezi Teherán a Washingtonem vyostřil prezident Trump, když letos v květnu oznámil odstoupení od jaderné dohody světových mocností s Íránem. Dohodu, v níž se Teherán zavázal omezit svůj jaderný program výměnou za zrušení s ním spojených sankcí, uzavřel za USA předchozí prezident Barack Obama. Podepsaly ji také Francie, Británie, Německo, Čína, Rusko a EU, které odstoupení USA od dohody kritizovaly.

Sankce jsou podle zdrojů blízkých Bílému domu součástí širší ekonomické války s íránským režimem, což minulý týden potvrdil i Pompeo. "Snaha administrativy změnit chování Íránu je mnohem širší a mnohem hlubší," řekl.

Spojené státy stanovily 12 podmínek, které musí Írán splnit, aby Washington sankce zrušil. Jsou to požadavky, které mnozí analytici považují za výzvu ke změně režimu ve všem, kromě názvu státu. Írán a USA od roku 1980 neudržují diplomatické vztahy.

Jak uvedl americký ministr financí Steven Mnuchin, na sankční seznam přibude více než 700 jednotlivců, subjektů, ale i plavidel a letadel. Jeho konečná podoba bude podle ministra zveřejněna dnes. Spojené státy udělí výjimky pro humanitární dovozy, které by mohly zahrnovat potraviny, léky a další položky. Osmi státům pak umožní nadále dovážet z Íránu ropu a bude jim umožněno tyto nákupy omezovat pozvolnějším tempem. Jejich seznamu bude také zveřejněn dnes, podle informací agentury Bloomberg na něm bude mimo jiné Japonsko, Indie a Jižní Korea.

Vzhledem k tomu, že sankce budou uvaleny na některé íránské banky, do problémů se může dostat bankovní síť SWIFT, která slouží k mezinárodním převodům peněz. Mnuchin potvrdil, že SWIFT může čelit sankcím, pokud určené instituce neodpojí. Právě to je podle analytiků jeden z nejlepších způsobů, jak zajistit, aby finanční sankce ze strany USA fungovaly. Odstranění vazeb íránských bank na SWIFT by těmto institucím zabránilo v převodech peněz do zahraničí i opačným směrem.

Evropská unie, Francie, Německo a Británie v pátek vydaly společné prohlášení, v němž uvedly, že uvalení dalších sankcí ze strany Spojených států litují. "Jaderná dohoda, která je dodržována, má zásadní význam pro bezpečnost Evropy, regionu a celého světa," uvedla skupina.