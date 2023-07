Spojené státy pomohou Austrálii s výrobou raket, oznámili ministři obrany

Brisbane (Austrálie) - Spojené státy pomohou Austrálii vybudovat raketový průmysl. Podle agentury AFP to dnes po jednání v Brisbane uvedli ministři obrany obou zemí. Agentura Bloomberg napsala, že jde o další krok v prohlubování americko-australské bezpečnostní spolupráci ve snaze čelit čím dál asertivnější Číně.

Americký ministr obrany Lloyd Austin je spolu s šéfem americké diplomacie Antonym Blinkenem na návštěvě Austrálie v rámci každoročních ministerských jednání s jejich australskými protějšky Penny Wongovou a Richardem Marlesem.

"Doufáme, že výroba raket bude v Austrálii zahájena během příštích dvou let v rámci kolektivní průmyslové základny mezi našimi dvěma zeměmi," citovala Marlese agentura AFP. Podle Marlese nebyl vztah mezi oběma zeměmi nikdy lepší, než je dnes. Ministryně Wongová Spojené státy označila za "nejbližšího strategického partnera".

Prohloubení spolupráce zahrnuje častější nasazení amerických ponorek v Austrálii, pravidelné střídání plavidel americké armády a spolupráci při výrobě řízených střel, oznámili dnes v Brisbane ministři obrany obou zemí. V rámci projektu se budou v Austrálii vyrábět salvové raketomety. Austin podle agentury Reuters upřesnil, že by to mohlo být do roku 2025.

Spojené státy podle agentury AFP hodlají s Austrálií spolupracovat na rozvoji jejího začínajícího domácího raketového průmyslu s cílem zajistit v budoucnu spolehlivý dodavatelský řetězec pro vlastní ozbrojené síly. Válka na Ukrajině zatížila vojenské dodavatelské řetězce v USA a postupně snížila zásoby raket a další munice.

Od roku 2021 se také výrazně prohloubila spolupráce mezi USA a Austrálií ve snaze čelit rostoucí asertivitě Číny. Ačkoliv je Čína pro Austrálii největším obchodním partnerem, Washington a Canberru pojí dlouholeté spojenectví. Obě země jsou také spolu s Kanadou, Novým Zélandem a Spojeným královstvím členy aliance pro sdílení zpravodajských informací Five Eyes.

Austrálie, USA a Británie v roce 2021 uzavřely nový bezpečnostní pakt známý jako AUKUS, na jehož základě Londýn a Washington Canbeře do roku 2030 pomohou vybudovat a udržovat flotilu ponorek s jaderným pohonem. Součástí dohody je také spolupráce v bádání ve strategicky významných oblastech, včetně kyberbezpečnosti a umělé inteligence.