Spojené státy odsoudily zadržení amerického novináře listu WSJ v Rusku

Reportér deníku The Wall Street Journal Evan Gershkovich je eskortován od soudu v Moskvě 30. března 2023.

Reportér deníku The Wall Street Journal Evan Gershkovich je eskortován od soudu v Moskvě 30. března 2023. ČTK/AP/Alexander Zemlianichenko

Moskva - Bílý dům odsoudil zadržení amerického novináře Evana Gershkoviche v Rusku a vyzval Američany, kteří v zemi pobývají, aby okamžitě odjeli. Administrativa prezidenta Joea Bidena je v kontaktu s rodinou zatčeného žurnalisty, s jeho zaměstnavatelem a také s ruskými úřady, oznámila mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierrová v prohlášení. Soud v Moskvě dnes poslal do vazby novináře deníku The Wall Street Journal (WSJ), jehož zadržení pro podezření ze špionáže před tím oznámila ruská tajná služba FSB. Novinář vinu před soudem odmítl.

"Ministerstvo zahraničí je v této záležitosti v přímém kontaktu s ruskou vládou," uvedla mluvčí Bílého domu s poznámkou, že americké úřady se snaží zajistit konzulární přístup ke Gershkovichovi. Právník obviněného Daniil Berman už dříve uvedl, že ani nebyl vpuštěn do soudní síně.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová mezitím agentuře Reuters řekla, že Rusko Spojeným státům konzulární přístup k reportérovi "ve vhodnou dobu" umožní. "Americká strana požádala diplomatickou cestou o konzulární přístup k americkému občanovi Evanu Gershkovichovi, který byl zadržen v Jekatěrinburgu na základě obvinění ze špionáže. Konzulární přístup k němu bude ve vhodnou dobu umožněn," řekla agentuře Reuters.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken podle Reuters uvedl, že USA jsou hluboce znepokojeny zadržením novináře a odsoudil kroky Moskvy vůči médiím. "Chci důrazně zopakovat, že Američané by měli dbát varování americké vlády, aby do Ruska necestovali. Američtí občané, kteří pobývají nebo cestují po Rusku, by měli okamžitě odjet, jak stále doporučuje ministerstvo zahraničí," dodala Jean-Pierrová.

Ruská tajná služba dříve uvedla, že Američana zadržela v Jekatěrinburgu na Urale při "pokusu získat tajné informace", a zahájila proti němu trestní stíhání. Podle FSB shromažďoval pro americkou stranu informace o vojensko-průmyslovém odvětví v Rusku, které představovaly státní tajemství. Hrozí mu až 20 let odnětí svobody, uvedly ruské agentury.

Délku vazby dnes soud stanovil do 29. května s tím, že novinář bude umístěn do moskevské vazební věznice Lefortovo. Proces bude veden ve stupni utajení "přísně tajné", uvedl soud po jednání za zavřenými dveřmi. Podle TASS reportér deníku WSJ vinu před soudem popřel. Samotný list vydal dříve prohlášení, v němž "důrazně odmítl" obvinění ze strany FSB a žádal o Gershkovichovo okamžité propuštění.