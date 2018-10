Washington - Vláda Spojených států zatím neoznačila Čínu ani žádného jiného ze svých obchodních partnerů za měnového manipulátora. Ve své pravidelné pololetní zprávě zveřejněné v noci na dnešek americké ministerstvo financí uvedlo, že nedávné oslabení čínského jüanu pravděpodobně zhorší americký obchodní deficit, úředníci však zjistili, že se zdá, že Peking se výrazněji nesnaží přímo zasahovat do hodnoty měny.

Čína a pět dalších zemí tak budou zatím pouze podrobeny režimu zvláštního sledování kvůli svým praktikám, které podle vlády zhoršují americký obchodní deficit. Dalšími zeměmi jsou Německo, Indie, Japonsko, Jižní Korea a Švýcarsko.

Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa přeměna Číny ve vývozní mocnost poškodila americké pracující a od okamžiku, kdy se ujal úřadu, již nařídil zavést clo na čínské zboží, jehož roční hodnota dovozu dosahuje 200 miliard USD (4,5 bilionu Kč). Podle ministra financí Stevena Mnuchina panuje znepokojení hlavně kvůli nedostatečné měnové transparentnosti a nedávnému oslabení měny.

Od poslední zprávy ministerstva zveřejněné kolem poloviny dubna čínský jüan oslabil o více než devět procent. Minulý týden se čínská měna dostala k důležité hranici sedmi dolarů. Tuto hranici naposledy prolomila v roce 2008.

Ministerstvo ve zprávě poznamenalo, že Čína se snaží částečně vykompenzovat oslabení jüanu a mohla by posílit důvěru v domácí měnu, kdyby se zavázala k dalším reformám vstřícným k trhu. Země by měla hlavně pokročit v makroekonomických reformách, které by podpořily růst spotřeby domácností a pomohly obnovit rovnováhu ekonomiky, směrem od investic.

Mnohaletý růst investic v Číně ze země udělal celosvětovou továrnu a způsobil nárůst přebytku obchodu se zbožím se Spojenými státy za 12 měsíců do konce června na 390 miliard USD. Někteří odborníci spekulují, že Peking by mohl využít devalvaci jüanu jako zbraň v širší obchodní válce s USA.

Spojené státy použily naposledy označení země za měnového manipulátora v roce 1994. Tehdy tak vláda prezidenta Bila Clintona označila Čínu. Takové označení znamená, že země by měla začít vyjednávat o snížení svého obchodního deficitu. Pokud USA nejsou spokojeny s nabídnutými ústupky země, mohou zavést cla, nicméně země, která se manipulace s měnou dopustí, se může obrátit na Světovou obchodní organizaci (WTO), uvedly agentury AP a Reuters.