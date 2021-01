Spojené státy hlásí za den skoro 4000 úmrtí pacientů s covidem-19

Washington - Ve Spojených státech ve středu zemřelo téměř 4000 pacientů s covidem-19, což je nejvyšší bilance od začátku pandemie. Nakažených přibylo přes 250.000. Vyplývá to ze statistik Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) a deníku The New York Times (NYT). Podle iniciativy The COVID Tracking Project dál stoupá i počet nakažených v nemocnicích, kterých je aktuálně přes 132.000, skoro 8000 z nich je připojeno na plicní ventilátory.

Epidemická situace v USA se v posledních měsících citelně zhoršuje a po mírně příznivějších statistikách hlášených přes vánoční svátky se od začátku ledna počty nakažených i úmrtí znovu šplhají k novým rekordům. Dnes ráno hlásil deník NYT 3963 nových úmrtí a JHU 3865, což byl v její databázi rekordní denní součet. Oba zdroje také shodně oznámily, že pozitivní test na virus SARS-CoV-2 mělo přes 250.000 lidí.

Znepokojivý je i stoupající trend ohledně hospitalizovaných: podle The COVID Tracking Project se jejich počet za poslední měsíc zvýšil o více než čtvrtinu na 132.476, na jednotkách intenzivní péče je skoro 24.000 těžce nemocných s covidem-19. Nejhůře postiženými státy jsou nyní v tomto ohledu Arizona, Nevada a Alabama, kde mají přes 600 hospitalizovaných na 100.000 obyvatel. Arizona vede i co do počtu nových infikovaných za poslední týden, kterých hlásí 126 na 100.000 obyvatel.

Kritická je dál situace rovněž v Kalifornii, kde se od začátku epidemie koronavirem nakazilo přes 2,5 milionu lidí, jen za středu přibylo dalších skoro 37.000 infikovaných. Mrtvých tento stát podle NYT hlásí už přes 28.000, za poslední den přibylo 554 obětí, což je dosud nejvíce.

Celkem se v USA s 330 miliony obyvatel nakazilo přes 21 milionů lidí, což je nejvíce na světě. Spojené státy vedou i celosvětové statistiky úmrtí, covid-19 tam podle JHU připravil o život více než 361.000 lidí.