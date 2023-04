Spojenci posílí protivzdušnou obranu Ukrajiny, začnou cvičit tankisty

Berlín/Ramstein - Spojenci podporující Ukrajinu v jejím boji proti ruské invazi se chtějí nadále soustředit na posílení ukrajinské pozemní protivzdušné obrany, naopak poskytnutí stíhacích letounů západní konstrukce jako prioritu nevidí. Dnes to po jednání na americké letecké základně Ramstein v Německu řekl ministr obrany USA Lloyd Austin. Německo při této příležitosti oznámilo, že v sobotu zahájí výcvik více než stovky ukrajinských vojáků, kteří se budou učit ovládat starší německé tanky Leopard 1.

Austin na závěrečné tiskové konferenci několikrát zdůraznil, že pro Ukrajinu je hlavní protivzdušná obrana. "To je to, co je teď nejdůležitější. A my zajistíme, aby ji Ukrajina měla k dispozici. Potřebuje ji na ochranu civilistů, ale i svých vojenských sil," řekl.

Stejný názor jako Austin měl i jeho německý kolega Boris Pistorius. Ten v Ramsteinu informoval, že Německo před několika dny předalo Ukrajině druhý moderní systém protiletecké obrany IRIS-T SLM. Oznámil rovněž, že společně s kolegy z Polska a Ukrajiny podepsal memorandum o zřízení servisního střediska pro tanky Leopard 2 v Polsku. Fungovat by mohlo od konce května. Jeho roční náklady na provoz odhadl až na 200 milionů eur (4,7 miliardy Kč).

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg před začátkem jednání řekl, že všichni členové NATO vidí Ukrajinu jako budoucí alianční zemi, ale prioritou je nyní to, aby Kyjev vojensky uspěl v obraně před ruskou invazí. To řekl i Pistorius, podle kterého je třeba nejprve ukončit válku, a to co nejvýhodněji pro Ukrajinu. Stoltenbergovu vizi ukrajinského členství v NATO ale zřejmě nesdílejí všechny státy, jedním z nich je podle vyjádření na twitteru maďarský premiér Viktor Orbán.

V brzké době by se ale NATO mohlo rozšířit o Švédsko, jak řekl Austin. Vstup Švédska zatím blokuje Turecko s Maďarskem, naopak Finsko, které o členství požádalo společně se Švédskem, již členem aliance od počátku dubna je.

Austin po jednání v Ramsteinu ujistil, že spojenci budou nadále vojensky podporovat Ukrajinu, a to dokud bude třeba. Dodal, že ruský prezident Vladimir Putin se s invazí na Ukrajinu ve všech bodech přepočítal, neboť Kyjev je nadále vojensky silný a Západ jednotný.

Spojené státy začnou brzy cvičit ukrajinské vojáky na amerických tancích Abrams, které podle Austina USA dopraví do Německa v příštích týdnech. Výcvik poté potrvá asi deset týdnů. Šéf amerického sboru náčelníků štábů Mark Milley po jednání v Ramsteinu prohlásil, že tanky Abrams situaci na bojišti změní, zároveň ale varoval, že nebudou žádnou zázračnou zbraní.