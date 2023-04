Spojenci na základně Ramstein v Německu ujistili Ukrajinu o další podpoře

Berlín/Ramstein - Dnešní jednání kontaktní skupiny pro Ukrajinu se zaměří na protivzdušnou obranu, munici a sousedství. Na úvod schůzky to prohlásil americký ministr obrany Lloyd Austin. Ten ocenil to, co skupina zhruba 50 spojeneckých zemí koordinující zbrojní pomoc Ukrajině za poslední více než rok od počátku ruské invaze společně dokázala. Ujistil také přítomného ukrajinského ministra obrany Oleksije Reznikova, že Kyjev může na pomoc v obraně proti Rusku nadále spoléhat.

"Jsem hrdý na to, co jsme společně dokázali. Členové skupiny dosud poskytli bezpečnostní pomoc Ukrajině v hodnotě 55 miliard dolarů (1,2 bilionu Kč)," řekl Austin. Poukázal také na to, že Rusko svého cíle na Ukrajině nedosáhlo. "Ukrajina nadále zůstává silná a naše pomoc pokračuje," řekl s tím, že podpora bude nadále trvat.

"Společně zajistíme, aby Ukrajina dostala vše pro to, aby mohla žít v míru," řekl americký ministr obrany. "Ukrajina bezodkladně potřebuje naši pomoc, aby mohla chránit své obyvatele, infrastrukturu a vojenské síly před ruským ostřelováním," řekl Austin.

Vedle otázky protivzdušné obrany a zásobování municí budou spojenci podle Austina jednat i o sousedství. Ukrajina totiž podle ministra brání nejen sebe, ale i principy, že autokraté nenapadají své menší sousedy. "Hodnoty a dovednosti ukrajinských sil jsou inspirací pro celý svět," dodal.

Německý ministr obrany Boris Pistorius před jednáním řekl, že tématem budou i peníze, neboť provoz opravárenských středisek pro poškozenou techniku ukrajinských sil je finančně velmi náročný. "Budeme si muset vyjasnit, kdo to zaplatí," řekl.

Pistorius rovněž řekl, že opravárenské středisko na Slovensku nyní dobře funguje. Ještě v únoru server Business Insider psal o tom, že Slovensko blokuje opravu německých zbraní včetně samohybných houfnic PzH 2000. V Polsku nyní vzniká údržbářské centrum pro německé tanky Leopard a v Rumunsku pro německé bojové vozy pěchoty Marder.

Zasedání na základně Ramstein organizuje Austin. Schůzky se účastní mimo jiné generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a zástupci spojeneckých zemí včetně České republiky.

Austin se v úvodním projevu ke spojencům krátce zmínil také o nedávném úniku citlivých dokumentů souvisejících mimo jiné s ruskou invazí na Ukrajinu. Americké úřady ze zveřejnění informací podezírají člena národní gardy státu Massachusetts Jacka Teixeiru.

"Tento problém beru velmi vážně. Chci ujistit, že nadále budeme s našimi spojenci a partnery pracovat velmi úzce a s respektem," řekl. Doplnil, že USA nepřipustí narušení jednoty mezi spojenci.

Stoltenberg: Ukrajina jednou vstoupí do NATO, prioritou je nyní porážka Ruska

Ukrajina se jednou stane členem Severoatlantické aliance, nyní je ale prioritou, aby země dokázala zvítězit nad Ruskem. Dnes to před začátkem zasedání takzvané kontaktní skupiny pro Ukrajinu řekl na americké letecké základně Ramstein v Německu generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

"Všichni členové NATO se shodli, že Ukrajina se stane členem aliance, nyní je ale hlavním cílem vítězství Ukrajiny," řekl Stoltenberg. Podle něj bude nezbytné, jakmile skončí válka mezi Ukrajinou a Ruskem, aby byl Kyjev vojensky dostatečně silný. Takové vojenské odstrašení je podle Stoltenberga cestou, jak může Ukrajina předejít dalšímu případnému napadení.

Stoltenberg ve čtvrtek navštívil Kyjev, kde jednal mimo jiné s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten vybídl NATO, aby aliance co nejdříve pozvala Ukrajinu do svých řad. Otázka vstupu Ukrajiny do aliance se bude probírat na červencovém summitu NATO ve Vilniusu, kam Stoltenberg Zelenského pozval. Šéf NATO v Kyjevě řekl, že prioritou je teď vítězství Ukrajiny.