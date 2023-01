Spojenci Kyjevu přislíbili celkem 321 tanků, řekl ukrajinský velvyslanec

Paříž - Několik spojeneckých zemí přislíbilo Ukrajině celkem 321 těžkých tanků, řekl dnes ukrajinský velvyslanec ve Francii Vadym Omelčenko stanici BFM TV. Zdůraznil, že země zasažená ruskou invazí je potřebuje co nejdříve.

Dodací lhůty se sice liší podle typu tanku a země výroby, ale "kdyby se čekalo do srpna nebo září, bylo by pozdě", řekl Omelčenko. Velvyslanec dodal, že se jeho země chystá na pravděpodobnou ruskou ofenzivu na jaře, ale neobává se jí. "Nebojíme se, připravujeme se velmi vážně," uvedl. Ukrajinská armáda je podle něj připravena "na jakoukoli událost, která by mohla následovat", a díky přislíbeným dodávkám zbraní na tom bude ještě lépe.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes řekl, že ukrajinská armáda potřebuje 300 až 500 tanků, aby mohla podniknout protiútok na ruská vojska. V souvislosti se zdlouhavostí dodávek západních zbraní dodal, že se mu uleví až tehdy, když tyto zbraně začnou používat ukrajinští vojáci na bojišti. Již dříve uvedl, že právě rychlost dodávek bude klíčová.

Německo ve středu oznámilo, že povolí vývoz ve spolkové republice vyráběných tanků Leopard na Ukrajinu a Německo samotné jich tam pošle 14. Kromě toho americký prezidenta Joe Biden oficiálně přislíbil Ukrajině 31 tanků M1 Abrams. Moderní i modernizované tanky mezitím slíbila dodat i řada dalších zemí, včetně Británie, Polska, Kanady, Nizozemska, Norska nebo Finska. Zelenskyj ve čtvrtek uvedl, že do "tankové koalice" vstoupilo už 12 západních zemí.