Spodní prádlo neslouží jen ke svádění, ukázalo bienále ve Francii

Paříž - Nástroj pro svedení muže? O tom už nemůže být řeč. Obléknutím pohodlného spodního prádla nebo použitím podprsenky jako součásti stylového oblečení odhazují ženy pouta, která je svazovala, a spodní prádlo si vybírají tak, aby se líbily především samy sobě. O francouzském bienále spodního prádla Promincor-Lingerie française to napsala agentura AFP.

Deset žen, štíhlých i buclatých, od 20 do 60 let. Meditují, posilují, jedou na motorce, tančí nebo se probouzejí v posteli hotelového pokoje. Přesně to zobrazovaly fotografie lákající na přehlídku toho nejlepšího z francouzského umění výroby podprsenek a korzetů. Kvůli epidemii covidu-19 se hlavní show přesunula na internet a modely prezentovala formou krátkometrážních filmů.

Trend oblékat se zejména s ohledem na vlastní potřeby ještě posílila pandemie. Značka Empreinte se specializuje na vyvinuté poprsí a nabízí podprsenku, která je šik, ale zároveň ušitá tak, aby dobře rozložila celou váhu a nezatěžovala zádové svaly. Jiný model je zase určený pro ženy, které boxují nebo jezdí na koni, protože pracuje s odpružením prudkých pohybů. Vývoj prý trval několik let.

Během karantény stoupla obliba jógy, více se proto prodávají sladěné komplety podprsenky a legín na cvičení, upozornila Brigitte Chauchonová, obchodní ředitelka firmy Lejaby.

Změn v poslední době doznala i barevnost prádla, stále častější je tělová barva, například v kombinaci s drobnými kresbami.

Při práci z domova některé ženy horní díl spodního prádla nenosí vůbec, jiné volí variantu zvanou "slow bra", tedy velmi lehkou a pohodlnou podprsenku. Její popularita roste. Vznikají také kousky prádla přímo určené k tomu, aby byly vidět, například černé body s vyšitým nápisem "krása se skrývá uvnitř".