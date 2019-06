Splnili jsme předsevzetí, ale vyhráno není, řekl obránce Novák

Olomouc - Obránce Filip Novák si pochvaloval, že čeští fotbalisté splnili předsevzetí, které si dali po březnovém debaklu 0:5 v Anglii na úvod evropské kvalifikace. Reprezentanti během červnového srazu porazili v pátek v Praze Bulharsko 2:1 a v pondělí v Olomouci 3:0 Černou Horu a před podzimním vrcholem pětičlenné skupiny drží postupovou druhou příčku. Podle osmadvacetiletého zadáka tureckého Trabzonsporu však zdaleka vyhráno ještě nemají.

"Nepovedla se nám Anglie, tam to bylo od nás špatné. Po ní jsme si dali předsevzetí, že musíme získat šest bodů. Úkol jsme splnili, máme šest bodů, takže všichni musí být spokojeni. Ale vyhráno ještě není, musíme to potvrdit ještě dál," řekl Novák novinářům.

Přestože to podle výsledku nevypadalo, za těžší považoval pondělní zápas s Černou Horou než páteční duel s Bulharskem. "Těch sil teď ubývalo víc, bylo i celkem vedro. Přece jen jsme hráli po třech dnech, sil bylo míň a míň, bylo to vidět i na hřišti. Ale gól jsme nedostali, tři jsme dali, takže velká spokojenost," prohlásil Novák.

V 18. minutě poslal reprezentanty na Hané do vedení Jakub Jankto, ve 49. minutě si dali hosté vlastní gól a v 82. minutě proměnil Patrik Schick penaltu. "Strašně moc nám pomohl první gól, ale spíš ještě víc ten druhý. Uklidnil nás. Za stavu 1:0 je to přece jenom furt nejisté, soupeř může dát gól z čehokoliv. Po druhém gólu už to bylo klidnější a pohlídali jsme si to," konstatoval Novák.

Pod čtyři z pěti červnových gólů českého týmu se podepsal Schick. "Je pro nás důležitý, dává góly, ale není to jen o jednom hráči. Je nás tu 23, všichni jsou stejně důležití. Nikdo se nevyvyšuje, všichni jsme součástí týmu," prohlásil Novák.

Česká obrana podruhé za sebou nastoupila ve stejném složení. "Vždy někdo vypadne kvůli zranění, ale je důležité, že naše obranná čtyřka hraje pospolu. Musíme si ještě na sebe pořád trochu zvykat. Je těžké být tři měsíce v klubu a pak přecházet do reprezentace, kde máme na souhru třeba jen týden. Ale potvrdili jsme teď, že jdeme správným směrem," dodal Novák.