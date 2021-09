Splněný sen, slavil Šeriff historickou výhru na hřišti Realu

Madrid - Za splněný sen a obrovský úspěch označili fotbalisté Šeriffu Tiraspol senzační vítězství v Lize mistrů na hřišti Realu Madrid. Moldavský mistr, který prošel do základní části poprvé v dějinách a přes všechna čtyři předkola, si po výhře 2:1 připsal největší triumf ve své čtyřiadvacetileté historii. Naopak třináctinásobný šampion Ligy mistrů Real litoval neproměněných šancí a stal se terčem kritiky.

"Vždycky jsem snil o tom, že jednou vyhraju na hřišti Santiaga Bernabeua. Real je nejúspěšnější tým v Lize mistrů a porazit jej na jeho hřišti je obrovský úspěch," řekl agentuře Reuters peruánský obránce Gustavo Dulanto.

Kapitán týmu Frank Castaneda netajil hrdost. "Věděli jsme, že tu můžeme uspět. Jako kapitán jsem se snažil kluky motivovat a říct jim, že ve fotbale máme všichni šanci. Real je sice legendární tým, ale na hřišti proti sobě stojí vždy jen 11 hráčů," prohlásil Castenada.

"Bílý balet" sice svého soka přestřílel v poměru 30:4, na rohové kopy zvítězil 13:0 a v procentuálním držení míče 67:33, po 25 minutách ale prohrával po trefě uzbeckého útočníka Jasura Jachšibojeva. Ve druhé půli vyrovnal z penalty Karim Benzema, v 90. minutě však rozhodl o úspěchu hostů přesnou ranou lucemburský záložník Sebastien Thill. "Myslím, že to byl jeden z mých nejhezčích gólů v kariéře. A také jeden z nejdůležitějších," řekl Thill.

Dalším hrdinou Tiraspolu byl řecký brankář Jorgos Athanasiadis, který předvedl 11 zákroků, což je podle serveru MisterChip rekord, který nikdo v historii na hřišti Realu nedokázal. Dosavadními rekordmany byli Igor Akinfejev z CSKA Moskva a Brazilec Dida z AC Milán.

Šeriff se tak dostal se šesti body do čela skupiny D. V úvodním kole totiž porazil i Šachtar Doněck (2:0). Naopak Real se stal terčem kritiky fanoušků i médií. Podle serveru Transfermarkt čítá hodnota fotbalistů Tiraspolu 12 milionů eur, přičemž hned 18 hráčů Realu má vyšší cenu než celý moldavský tým.

"Zastřelení Šeriffem," napsal například deník Mundo Deportivo a připomněl v rámci Ligy mistrů nepovedený návrat týmu na stadion Santiaga Bernabeua, který se otevřel po rekonstrukci. "Real zde prohrál poslední zápas před pandemií v roce 2020 s Manchesterem City a nyní tu zažil ponížení od outsidera," dodal autor.

AS zase porážku zhodnotil jako "konec líbánek" italského trenéra Carla Ancelottiho, který v létě převzal tým po odchodu kouče Zinedinea Zidanea. Podle listu byl Real ve hře v útoku ospalý a neškodný.

Ancelotti nicméně svůj tým hájil. "Jsem zklamaný, protože si myslím, že jsme si zasloužili vyhrát. Dá se říct, že jsme měli smůlu. Soupeř nám dal góly z protiútoku a autového vhazování. Měli jsme řadu střel na branku, ale někdy vás prostě štěstí opustí. Šeriffu se vše vydařilo, nám naopak ne," řekl Ancelotti.

Šeriff takřka od svého založení v roce 1997 suverénně vládne moldavské lize, kterou opanoval devatenáctkrát. Za jeho vznikem stojí dlouholetý předseda klubu Viktor Gušan, někdejší policista a majitel bezpečnostní agentury Šeriff. Z té je dnes druhá největší firma Moskvou podporované, avšak nikým neuznané Podněsterské republiky.

Domácí zápasy hraje tým na moderním stadionu, který nemá v Moldavsku obdoby. V evropských pohárech se "Vosám" dlouho nedařilo postoupit do hlavní fáze, až v sezoně 2009/10, kdy v 3. předkole Ligy mistrů vyřadili Slavii, si poprvé zahráli skupinu Evropské ligy. To se Šeriffu dosud povedlo čtyřikrát, letos se jako první moldavský klub kvalifikoval do skupinové fáze LM. V předkolech zdolal albánskou Teutu, arménský Alaškert, Crvenou Zvezdu Bělehrad a nakonec i Dinamo Záhřeb.