Splněný cíl, uvedl Ronaldo, zahraje si na pátém MS a vyrovná rekordmany

Porto - Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo bere postup Portugalska na mistrovství světa jako splněný cíl, vítězství 2:0 ve finále kvalifikačního play off nad Severní Makedonií bylo podle něj zasloužené. Mistři Evropy z roku 2016 zdolali v Portu bojovného soupeře díky dvěma trefám Bruna Fernandese. U prvního gólu asistoval i Ronaldo, jenž si zahraje na pátém světovém šampionátu za sebou.

"Cíl splněn. Postoupili jsme na mistrovství světa v Kataru. Jsme tam, kde si zasloužíme být," napsal Ronaldo na instagramu. Později doplnil: "Roky plynou, ale cíle zůstávají pořád stejné."

Sedmatřicetiletý ofenzivní hráč Manchesteru United vyrovná pátou účastí na světovém šampionátu rekordmany Lothara Matthäuse z Německa, Rafaela Márqueze a Antonia Carbajala z Mexika a Gianluigiho Buffona z Itálie. Popáté bude na mistrovství světa také Argentinec Lionel Messi.

Spolu s mistrovstvím Evropy půjde pro Ronalda o desátou účast na vrcholném turnaji v kariéře. Rodák z Madeiry je se 115 brankami historicky nejlepším střelcem v mezinárodních zápasech a jediným hráčem v historii, který se na devíti šampionátech pokaždé střelecky prosadil.

Portugalci se proti Severní Makedonii, která předtím vyřadila evropské šampiony Italy, ujali vedení ve 32. minutě díky Fernadesově trefě. "Každý měl nějaké cíle a ani já s Cristianem nejsme výjimkou. Obvykle je to on, kdo dává góly a já nahrávám. Tentokrát to ale bylo opačně," žertoval sedmadvacetiletý záložník na webu UEFA.

Ronaldův spoluhráč z Manchesteru United se prosadil i ve druhé části a zpečetil postup. Ten pak hráči oslavili ve středovém kruhu s velkou vlajkou. Spolu s fanoušky na stadionu Dragao si i zazpívali státní hymnu. Fernandes vstřelil v národním týmu dvě branky v jednom utkání podruhé v kariéře.

"Je to výjimečné vítězství. Splnili jsme cíl a to bylo hlavní. Určitě jsme už odehráli lepší zápasy, ale tenhle si budeme navždy pamatovat, protože jsme si díky němu zajistili postup na mistrovství světa," prohlásil Fernandes.

Portugalsko vybojovalo šestý postup na MS za sebou. Před rokem 2002 se jim to přitom podařilo jen dvakrát. "Jsme rádi, že se to povedlo. Hráči byli od začátku plně koncentrovaní a dokázali porazit silného soupeře," řekl trenér Fernando Santos, jehož celek v play off zdolal před Severní Makedonií také Turecko (3:1). "Už jsem vyhrál dvě soutěže a teď sním o třetí," řekl kouč, který dovedl Portugalsko k triumfu na ME 2016 a v Lize národů 2019.