Splnění životního snu, řekl Krejčí poté, co jako kapitán dovedl Spartu k titulu

Uherské Hradiště - Defenzivní univerzál Ladislav Krejčí mladší dovedl sparťanské fotbalisty v roli kapitána k prvnímu ligovému titulu po devíti letech, což označil za splnění životního snu. Podle čtyřiadvacetiletého českého reprezentanta se sezona ve prospěch Letenských lámala na konci podzimní části, kdy svěřenci trenéra Briana Priskeho po debaklu 0:4 v pražském derby na Slavii dokázali zvítězit v Plzni. Krejčí je přesvědčen, že sparťané byli v ročníku nejlepší.

"Znamená to pro mě splnění životního snu. Je to jedna velká kapitola, kterou jsem chtěl ve své kariéře dosáhnout. Jsem rád, že jsem mohl být kapitánem týmu, který to dokázal, a že jsem mohl být součástí tohohle skvělého mančaftu," řekl novinářům Krejčí po utkání předposledního čtvrtého kola nadstavbové části.

Jeho tým od říjnového debaklu na Slavii 21 ligových zápasů po sobě neprohrál. "Troufnu si říct, že se to možná lámalo na konci podzimní části, kdy jsme po prohraném derby dokázali zvládnout zápas v Plzni. Nastavil se nějaký nový herní styl, na kterém jsme pracovali. Skvěle to zvládl jak realizační tým, tak hráči. Potom jsme měli neskutečný hlad. Bylo tam asi víc momentů, neřekl bych jen jeden," přemítal Krejčí.

Letenští si podle něj titul zasloužili. "Euforie je veliká, také ale veliké vyčerpání jak po fyzické, tak psychické stránce. Byl to těžký boj, někteří jsme hráli takhle o titul poprvé. Velký klobouk přede všemi, že to vydrželi. Pořád věřili, i když to pak herně nebylo až tak dobré, byl trochu herní úpadek. Ale vyhráli jsme titul," radoval se Krejčí.

"Byli jsme nejlepší v celé sezoně, ať si říká každý, co chce. Dominovali jsme, za mě jsme změnili způsob hry v lize. V rozestavení 3-4-3 předtím hrály možná Bohemka a Hradec, potom se nám všichni přizpůsobovali. Bylo to těžší, ale dřeli jsme a věřili své cestě. Je to euforie a jsem na všechny neskutečně hrdý," doplnil Krejčí.

Sám kvůli vleklému zranění vynechal většinu podzimu, v jarní části ale dominovali a kolo před koncem soutěže má na kontě 13 branek. "Do všeho na hřišti i mimo něj jsem dal totální maximum. Jestli to pomohlo, jsem rád, ale nebyla to hlavní věc. Po té Slavii ten výsledkový a herní růst, když jsme to nakopli, byl beze mě," uvedl Krejčí.

"Nejen já, ale i starší kluci, kteří mají na starosti chod kabiny, udělali společně strašně moc věcí. Potom, když jsme soupeře už tolik neválcovali, jsme to zvládli na morál. Jsem přesvědčený, že jak v české lize nestojíte při sobě i mimo hřiště a neopřete se o sebe v těžkých momentech, tak neuspějete. Tohle hodně pomohlo, na to jsem hrdý nejvíce," dodal brněnský odchovanec.