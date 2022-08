Spisovatel Salman Rushdie byl pobodán při vystoupení v New Yorku

New York - Britský spisovatel indického původu Salman Rushdie byl napaden při vystoupení v americkém státě New York. Podle reportéra agentury AP, který byl na místě, na pódium vtrhnul muž a zaútočil na Rushdieho. Podle policie spisovatel zřejmě utrpěl bodnou ránu do krku a byl vrtulníkem převezen do místní nemocnice. Guvernérka Kathy Hochulová o něco později informovala, že literát je stále naživu. Útočníka policisté zadrželi, nyní je ve vazbě.

Podle AP na Rushdieho zaútočil muž, když se spisovatel začal představovat publiku. Krátce po útoku Rushdieho obklopila skupinka lidí, kteří mu drželi nohy nahoře. Většina šokovaného publika byla evakuována. Kromě Rushdieho utrpěl lehká zranění na hlavě i moderátor diskuze. Spisovatel je nyní v nemocnici a stále je naživu, uvedla Hochulová. Poté vzdala hold policistovi, který podle ní Rushdiemu "zachránil život".

Svědek útoku řekl BBC, že návštěvníci diskuze se z událostí "stále vzpamatovávají". "Bylo to naprosto strašné," popsal Carl Levan. Uvedl, že v době incidentu seděl asi 14 nebo 15 řad od pódia. Útočník podle něj spisovatele několikrát bodl.

Lékařka Rita Landmanová, která byla také v době útoku na místě, deníku The New York Times (NYT) řekla, že pomáhala Rushdieho po pobodání ošetřit. Podle doktorky utrpěl několik bodných ran, včetně jedné na pravé straně krku. Dodala, že pod jeho tělem se na pódiu vytvořila kaluž krve.

Rushdie se měl v neziskovém vzdělávacím centru Chautauqua Institution účastnit debaty o tom, že Spojené státy slouží jako azyl pro pronásledované spisovatele a umělce v exilu. Hochulová popsala městečko Chautauqua jako "velmi klidnou venkovskou komunitu" a "ideální" místo pro vystoupení významných osobností, jako je Rushdie.

Lídr demokratických senátorů Chuck Schumer útok odsoudil jako "šokující a otřesný". "Je to útok na svobodu slova a myšlení, což jsou dvě základní hodnoty naší země a instituce Chautauqua," napsal na twitteru. Rushdiemu popřál rychlé uzdravení. Čin odsoudil i americký svaz spisovatelů PEN America. "Pevně doufáme a věříme, že jeho zásadní hlas nemůže být a nebude umlčen," uvedla v prohlášení šéfka svazu Suzanne Nosselová.

Rushdie kvůli své tvorbě léta dostával výhrůžky smrtí. Jeho kniha Satanské verše je od roku 1988 zakázaná v Íránu. Nad Rushdiem vynesl ve své fatvě rozsudek smrti někdejší íránský duchovní vůdce Rúholláh Chomejní. Přestože se íránská vláda od tohoto postoje distancovala, fatva je podle konzervativního výkladu stále platná.

Na Rushdieho hlavu byla vypsána odměna, kterou v roce 2012 zvýšila polooficiální íránská náboženská nadace z 2,8 milionu dolarů na 3,3 milionu dolarů (přes 78 milionů korun).

Kritika z muslimských kruhů Rushdiemu vyčítala, že v knize urážel korán a proroka. Rushdie se kvůli fatvě musel v minulosti nesčetněkrát stěhovat z jednoho přísně tajného místa střeženého britskou vládou na druhé. Jeho překladatel do japonštiny byl zavražděn, italský překladatel a norský vydavatel byli zraněni.

Západní státy kvůli fatvě přerušily diplomatické styky s Íránem, v muslimských městech se konaly demonstrace podobné těm, které o téměř 20 let později protestovaly proti karikaturám proroka Mohameda zveřejněným dánským tiskem.

Rushdieho romány dostaly řadu literárních ocenění, například za Děti půlnoci získal v roce 2008 prestižní Man Bookerovu cenu. V roce 2012 vydal memoárovou knihu Joseph Anton: Vzpomínky (2012), v níž vzpomíná i na Václava Havla, který jej podporoval. Do češtiny byla přeložena většina jeho děl, včetně kontroverzních Satanských veršů.