Spisovatel Parsons podporuje brexit, mezi literáty je výjimkou

Praha - Úspěšný britský spisovatel Tony Parsons je svoji podporou brexitu výjimkou v uměleckých kruzích. Odchod Velké Británie z unie podporuje, přestože si uvědomuje, že to posílí Rusko na úkor Evropy a oslabí svazky mezi Anglií, Skotskem, Walesem a Severním Irskem. Podle rodáka z východního Londýna by neměl být žádný parlament nad britským parlamentem a žádný zákon nad britským zákonem. Parsons, který přijel do Prahy, aby představil svoje knihy v hlavní roli s londýnským detektivem Maxem Wolfem, to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Brexit byl podporován především dělnickou třídou a já pocházím z chudého prostředí. Můj otec prodával ovoce a zeleninu a já rozumím lidem z těchto kruhů, proč jsou pro brexit. Referendum je velmi bolestný proces, něco jako občanská válka, vyvolává velkou vlnu nenávisti, zejména mezi dělnickou a střední třídou," uvedl.

Britové schválili odchod své země z EU v referendu v červnu 2016. Zda Spojené království evropský blok za devět dní skutečně opustí, je ale nejasné. Na základě zákona schváleného britským parlamentem s cílem zabránit brexitu bez dohody musel premiér Boris Johnson v sobotu požádat EU o odklad termínu brexitu.

Knihou, kterou dnes Parsons v Praze představí, je kriminální román Třináctá oběť. Detektiv konstábl Max Wolfe v něm vyšetřuje případ dvanácti mrtvých dívek nalezených v odstaveném mrazicím nákladním autě. Autor se nechal inspirovat smrtí 71 migrantů, kteří se v roce 2015 udusili v chladírenském voze u dálnice v Rakousku. "Byl jsme zrovna s knihami na turné po Německu, když se stala ta tragédie. To je silný moment, kdy si spisovatel řekne, že je to námět na knížku. Migrace je problém i v Anglii a člověka napadne, že je jenom otázka času, kdy se taková věc stane i tam," uvedl.

Parsons v šestnácti letech odešel ze školy a začal pracovat v londýnském lihovaru. Pak pracoval jako novinář v hudebním časopise New Musical Express, kde dělal rozhovory s hudebníky jako jsou David Bowie a Bruce Springsteen nebo skupinami Sex Pistols, Blondie, Talking Heads či Led Zeppelin. "Už nemohu ani cítit gin, protože nám ho na každou noční směnu dávali dvě bedny. Ale muzika mě nikdy neopustila, začal jsem i aktivně hrát. Jsem hudbou úplně posedlý, je to tím, že už se jí nemusím živit. Je to čistá láska," řekl.

Pětašedesátiletý novinář, spisovatel a moderátor Parsons se proslavil zejména částečně biografickým románem Muž a chlapec, který se stal bestsellerem a za nějž získal ocenění British Book Awards (kategorie kniha roku 2001). Dosud vyšel ve více než 40 jazycích včetně vietnamštiny či čínštiny. V roce 2002 ho zfilmoval režisér Simon Curtis. Je autorem několika detektivních románů se svérázným detektivem Maxem Wolfem.

"Vyrůstal jsme na knihách o Jamesovi Bondovi, jeho svět mě fascinoval a připadal mi jako svět, kde bych chtěl být. Jsou tam vždycky auta, nějaké poslání, ženy a exotická místa. Miluju detektivky celý svůj život a vím, že ty nejlepší z nich ctí formu, ale vždy přidají něco navíc. Něco čerstvého, nějaký neočekávaný zvrat. O to jsem se také pokusil," podotkl.