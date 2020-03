Spirituál kvintet zahájil sérii čtrnácti rozlučkových koncertů

Praha - Píseň Jednou budem dál ve zpívající vyprodané pražské Lucerně zakončila první ze čtrnácti rozlučkových koncertů Spirituál kvintetu. Skupina, která se dočkala aplausu vestoje, jimi uzavře svoji šedesátiletou hudební kariéru, naposledy zahraje 26. dubna. Koncert zahájila skladba Zelené pláně.

"Chceme připomenout, že nejstarší československá folková skupina se v plné pracovní síle dožila šedesátých narozenin," uvedl zakládající člen Jiří Tichota. "K jednašedesátému výročí se už žádný koncert konat nebude," dodal dvaaosmdesátiletý hudebník.

Ještě před první skladbou Spirituál kvintet na projekční ploše zavzpomínal na své bývalé členy Růženu Helebrantovou zvanou Odetta, Honzu a Františka Nedvědovi, Evu Lifkovou, Jarku Hadrabovou, Irenu Budweiserovou, Lenku Slabou, Oldřicha Ortinského nebo Karla Zicha.

Kapela hned v úvodu strhla vděčné publikum svými baladami a spirituály jako Šlapej dál, Do ráje nevede most, Válka růží nebo Babylonská věž.

Také po přestávce čekaly na přítomné písně, které mnohé z nich rozezpívaly. Mimo jiné zazněla jedna z nejstarších skladeb Spirituálu Širý proud, lidé se pískáním přidali i k písni Pískající cikán a sborově si s kapelou zazpívali hity jako Až se k nám právo vrátí, Krutá válka nebo Za svou pravdou stát.

"Kapela, na kterou nikdo nechodí, nemůže hrát 60 let. Ale to, že na nás lidé chodili, je velký dar od posluchačů pro nás a my se jim budeme snažit poděkovat zpíváním," uvedl Tichota.

Nejstarší československá folková skupina Spirituál kvintet byla založena v roce 1960 jako mužské kvarteto. Vedle Tichoty stáli u jeho zrodu basista Ivo Mach, tenor Miroslav Keller a baryton Miloslav Kastelovič. Skupina, po roce 1986 zprofesionalizovaná, měla tisíce vystoupení a prodala statisíce desek. Její koncerty bývaly vyprodané už za komunistického režimu.

Současnou sestavu Spirituál kvintetu vedle Tichoty tvoří Veronika Součková (zpěv, perkuse), Zdenka Tichotová (zpěv, perkuse), která dnešní vystoupení vzhledem k poranění nohy absolvovala vsedě, Dušan Vančura (zpěv, kontrabas), Jiří Cerha (zpěv, perkuse), Jiří Holoubek (zpěv, kytara) a Pavel Peroutka (zpěv, kontrabas).