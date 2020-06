Spirituál kvintet, Hradišťan a Pecková zpívají o lásce a naději

Praha - Nahrávka společného koncertu folklorního Hradišťanu, folkového Spirituál kvintetu a operní sólistky Dagmar Peckové je dokumentem dokazujícím, že dobrá vůle a dobrá hudba je jedno a to samé. V případě sestřihu tříhodinového koncertu, který se uskutečnil loni 30. října ve Švandově divadle v Praze, nezáleží na tom, do jakého žánru ho posluchači zařadí. V rozhovoru s ČTK to řekl zakladatel Spirituál kvintetu Jiří Tichota.

"Přijde operní zpěvačka, která vystupuje s nejlepšími světovými dirigenty, zpívá s námi spirituály a obrozenecké písně a ono to jde dohromady. Potom vystoupí Hradišťan a všechny ohromí znova a znova poznávanou krásou lidové muziky. To všechno se krásně potká a patří do dobré muziky," uvedl Tichota.

Hradišťan, Spirituál kvintet a Pecková připravili první společné vystoupení již v roce 2018. Záznam vznikl až na poslední zastávce z úspěšné dlouhé řady koncertů po celé České republice. "Naše společné cédéčko je pro mě nosné především v tom, kromě toho, že se jedná o dokument doby, jsou ty písně o základních lidských věcech - o lásce, o víře v dobro, o naději. A co více člověk k životu potřebuje? Proto možná ty písničky, které už prověřil i čas, jsou sdělné mnoha lidem, a proto asi na nás chodí," sdělil Jiří Pavlica, který stojí v čele Hradišťanu.

Dvojalbum sestavené klarinetistou Hradišťanu Davidem Burdou obsahuje kromě známých skladeb v klasické koncertní verzi i skladby, které jsou zaznamenány na nahrávce úplně poprvé. Je to například chorál Joan Krstitel nazpívaný staroslověnským jazykem. Nahrávka je autentická bez studiových úprav. "Zanechali jsme tam chyby, o kterých víme. Mohli jsme je vystřihnout nebo přehrát, ale zůstaly tam, protože se jedná o dokument jednoho konkrétního večera," podotkl Pavlica.

Ve stejné sestavě se již protagonisté této nahrávky nikdy nesejdou, protože 16. dubna ve věku 82 let náhle zemřel zpěvák a kontrabasista Spirituál kvintetu Dušan Vančura. Nejstarší československá folková skupina se chce navíc sérií zářijových koncertu rozloučit s publikem. Spirituál kvintet zahájil 1. března sérii čtrnácti koncertů v Lucerně na rozloučení se svou šedesátiletou hudební kariérou. Stihl však do vyhlášení nouzového stavu odehrát pouze dva. Skupina měla naposledy zahrát 26. dubna. Vzhledem k tomu, že jedno vystoupení ještě přibylo, zbývá jí ještě od 1. září absolvovat celkem 13 koncertů. Nové datum posledního vystoupení v její historii je 16. září.

"Naše hudební přátelství má kořeny v daleko delší době," připomněl Pavlica, který zhudebnil dva Vančurovy texty Lítáte v tom a Rozpomínání a s Hradišťanem je nahrál na album Vteřiny křehké.

S Peckovou se Pavlica a Hradišťan seznámili v roce 2015 jako hosté koncertů k 55. narozeninám Spirituál kvintetu v pražské Lucerně. "Vůbec jsme tehdy netušili, že se ta spolupráce potáhne dál," podotkl Tichota.