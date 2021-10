Spirituál kvintet dnes v Praze odehraje poslední ze svých rozlučkových koncertů

Praha - Folková skupina Spirituál kvintet založená v roce 1960 dnes v pražské Lucerně odehraje poslední ze série svých rozlučkových koncertů. Konec vystupování oznámila kapela předloni na jaře. Kvůli koronavirové epidemii se ale její loučení s veřejností protáhlo až do letošního podzimu. Spirituál kvintet zahájil loni 1. března sérii čtrnácti koncertů v Lucerně na rozloučení se svou šedesátiletou hudební kariérou. Stihl však do vyhlášení nouzového stavu odehrát pouze dva. Poté loni 16. dubna ve věku 82 let náhle zemřel zpěvák a kontrabasista Dušan Vančura.

Skupina Spirituál kvintet byla založena v roce 1960 jako mužské kvarteto. Vedle Jiřího Tichoty stáli u jeho zrodu basista Ivo Mácha, tenor Miroslav Keller a baryton Miloslav Kastelovič. Skupina, po roce 1989 zprofesionalizovaná, měla tisíce vystoupení a prodala statisíce desek. Její koncerty bývaly vyprodané už za komunistické totality, kdy na nich zněly písně jako Až se k nám právo vrátí nebo Za svou pravdou stát.

V roce 50. výročí od svého založení skupina vydala album s názvem Spirituál kvintet 1960 - 2010 s podtitulem Sto nejkrásnějších písní (+1). Nabízí na čtyřech CD písně skupiny, která má ve svém repertoáru renesanční skladby, české a moravské balady, obrozenecké písně, spirituály, gospely, světový folk i autorské písně Jiřího Cerhy.

Na závěrečných vystoupeních v Praze ještě kapela představuje záznam letního koncertu souboru Hradišťan se Spirituál kvintetem a Dagmar Peckovou a knihu o Spirituál kvintetu s vloženým CD s různými raritními i posledními nahrávkami kapely.