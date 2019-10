Špionážní drama HBO připomíná konec studené války a chce varovat

Praha - Všech šest dílů najednou uvede v případě špionážního dramatu Bez vědomí produkce HBO Europe ve výroční den začátku sametové revoluce 17. listopadu. Bez vědomí je minisérie odehrávající se v totalitním Československu v předvečer revolučních událostí roku 1989. Herci a tvůrci včetně režiséra Ivana Zachariáše dnes po projekci prvních tří dílů série novinářům řekli, že příběh ze studené války plný špionů, mučení, tajných agentů a strachu chtěli podat jako příběh, který se může kdykoli stát komukoli a který je obecně o hledání pravdy.

První dva díly dramatu z konce 80. let v Praze a Londýně vidělo v předpremiéře publikum karlovarského festivalu, uvedeny byly také na festivalu v Torontu a na obou místech se setkaly s příznivým ohlasem.

Příběh pečlivě dokreslovaný přesnými reáliemi, rekvizitami a kostýmy, začíná v říjnu 1989, prvními scénami jsou neomaleně a drze působící praktiky agentů tajné policie vstupujících do soukromí lidí, které má v hledáčku. Houslistka Marie a její politicky angažovaný manžel Viktor se vydávají z Londýna do Prahy. Dvanáct let britského exilu nesnížilo jejich touhu po svobodě v Československu, zprávy o pozvolném tání ledů proto rychle vyústí v jejich návrat do vlasti. Návštěva se brzy změní v drama. Marie skončí v nemocnici, a když se probere z bezvědomí, její manžel je pryč a nikdo neví, kam zmizel.

Jestli chce svého manžela najít, bude muset vstoupit do tajemného příšeří zpravodajských služeb. Neviditelného světa, o kterém neví vůbec nic, zatímco on o ní ví všechno. Bez vědomí je však nejen příběhem o hledání zmizelého, ale také o hledání pravdy.

"Měla jsem pocit, že postava Marie je výjimečná tím, že není vůbec výjimečná," řekla dnes představitelka hlavní role Tatiana Pauhofová. "Přes tuto postavu, přes niž je vyprávěný kus příběhu, právě tou nevýjimečností se může divák s ní ztotožnit. Protože něco takového se může stát komukoli z nás a kdykoli, nejen v roce 1989," míní herečka.

Bez vědomí je televizním scenáristickým debutem Ondřeje Gabriela. Námětů z prostředí tajných služeb a špionáže připravil pro produkci několik. Dnes uvedl, že původní scénář byl širší - měl více postav, více realismu. "Protože mě baví historie a přesnost reálií, bylo tam více byrokracie, papírů, dokumentů... ale výsledný scénář je lepší," řekl. Zachariáš naopak uvedl, že se mu líbil více původní scénář. "Pak jsem trpěl, že se to zjednodušovalo. Ale bylo to asi příliš komplikované," řekl.

Bez vědomí je druhým televizním počinem Zachariáše po úspěšné Pustině a šestou seriálovou prací kreativní producentky Terezy Polachové (Hořící keř, Terapie, Až po uši, Mamon, Pustina). Manžela Marie Viktora hraje Martin Myšička, dále hrají Lenka Vlasáková, David Nykl, Hattie Morahanová, Jan Vlasák či Martin Hofmann.