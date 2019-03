Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Domácí hvězda při návratu Světového poháru v alpském lyžování do Česka po osmi letech na startu chybí, fanoušky ale obří slalom a slalom ve Špindlerově Mlýně přitahují. Magnetem je souboj už jisté královny sezony Američanky Mikaely Shiffrinové se slovenskou hvězdou Petrou Vlhovou.

V Krkonoších nebude závodit dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká, která točivé disciplíny ve Světovém poháru nejezdí. Specializuje se na rychlostní závody a navíc pojede v sobotu ve švýcarském Scuolu Světový pohár na snowboardu, v kterém bojuje o čtvrtý velký křišťálový glóbus za celkový triumf v paralelních disciplínách.

"Kalendář FIS vůbec nerespektuje ty, kteří lyžují a snowboardují zároveň," napsala v nadsázce olympijská vítězka v super-G na lyžích a paralelního obřího slalomu na prkně z Pchjončchangu na sociálních sítích.

Na startu se objeví pětice českých lyžařek. Obří slalom i slalom pojedou Gabriela Capová a Martina Dubovská. Kateřina Pauláthová s Terezou Kmochovou je doplní v obřím slalomu a ve slalomu se k nim přidá Klára Pospíšilová.

Naději na postup do 2. kola mezi bodovanou třicítku má ve slalomu Capová, vedoucí žena disciplíny v Evropském poháru. "Nesmím na to myslet, abych nejela se zataženou ruční brzdou. Když pojedu dobře, mám na to," věří.

Shiffrinová se v Česku připravuje skoro týden a naučila se i správně vyslovovat Špindlerův Mlýn, na který má krásné vzpomínky. V roce 2011 zde startovala poprvé v seriálu SP. "Tenkrát jsem byla malá holka, chtěla jsem vyhrát, ale obřák jsem nejezdila dobře a v cíli jsem byla zklamaná, že jsem to nedokázala. To je moje mentalita. Ve slalomu jsme udělala velkou chybu, ale řekla jsem si, že to třeba můžu dokázat, že to je můj sen," řekla Američanka, která se ve třiadvaceti letech vrátila do Krkonoš jako největší hvězda mezi sjezdařkami a už jako vítězka 57 závodů v SP.

V této sezoně už má jisté celkové vítězství i globus za slalom. Ve Špindlerově Mlýně si výhrou v obřím slalomu zajistí i celkové prvenství v disciplíně. "Bude show a velký boj," řekla Shiffrinová, která má v obřím slalomu náskok 81 bodů před Francouzkou Tessou Worleyovou. Mistryně světa Vlhová ztrácí už 137 bodů.

Právě s Vlhovou svádí Shiffrinová v sezoně největší boje. "Doufám, že se mi podaří podat co nejlepší výkon," řekla první slovenská světová šampionka.

Na závody podle pořadatelů zbývá už jen pár vstupenek, a to pouze na páteční obří slalom. Sobotní slalom je beznadějně vyprodaný. "Zájem o vstupenky byl obrovský, těšíme se na fantastickou diváckou kulisu," uvedl šéf organizačního výboru Max Gottfried. V sobotu by kolem trati mělo být deset tisíc lidí.

Pořadatelé na fanoušky apelují, aby vyrazili na závody včas a stihli se do Skiareálu dostat. V pátek i v sobotu začne první kolo v 10:30 a druhé ve 13:30.