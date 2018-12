Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn začala dnes lyžařská sezona, zájemcům nabídlo modrou sjezdovku ve Svatém Petru o délce asi 2,7 kilometru. Areál se tak připojil k Černé hoře u Janských Lázní a k Malé Úpě na hřebenu Krkonoš, kde se lyžovalo už minulý víkend. Od pátku 7. prosince rozšířil nabídku lyžování v Královéhradeckém kraji také areál v Mladých Bukách na Trutnovsku, kde se lyžuje na hlavní sjezdovce v délce 650 metrů a mělo by se tam lyžovat i během příštího týdne.

Na modré sjezdovce ve Špindlerově Mlýně leží okolo 40 centimetrů technického sněhu. "Přijelo několik stovek lidí. V horní části kopce mrzne, tam je sníh tvrdý. Vypadá to, že se ochlazuje, poletovaly tady i vločky," řekl dnes v 9:45 ČTK ředitel skiareálu René Hroneš. Parkování je možné na centrálním parkovišti u Hromovky. Lyžaři se do Svatého Petra a zpět dostanou lanovkou Hromovka.

Na dnešek je k zahájení sezony připraven i slavnostní program nazvaný Špindl Ski Opening. Na odpoledne je také připraven koncert skupiny Děda Mládek Illegal Band a poté Support Lesbiens. "Po víkendu bychom chtěli sjezdovku opět zavřít, začít zasněžovat a přichystat se na další víkend a postupně na vánoční svátky. Pokud vyjde předpověď, tak bychom chtěli nabídku na příští víkend rozšířit. Má sněžit," řekl ČTK Hroneš.

V Královéhradeckém kraji by dnes mělo být oblačno, dopoledne přechodně polojasno, místy přeháňky nebo déšť, četnější na horách. Nad 700 metrů, později nad 900 metrů, by podle předpovědi měly padat srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi pěti až osmi stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem jednoho stupně nad bodem mrazu. Meteorologové varují přes silným větrem, který by měl foukat na horách přes 70 kilometrů v hodině. Kvůli silnému větru nejede od rána horní úsek lanovky na Sněžku.

Jako první v Krkonoších zahájilo sezonu v pátek 30. listopadu středisko Černá hora, které spadá do SkiResortu Černá hora - Pec. Lyžaři mají na Černé hoře k dispozici 500 metrů horního úseku sjezdovky Anděl s asi 40 až 50 centimetry technického sněhu. K vleku Anděl na vrcholu Černé hory se lyžaři dostanou kabinovou lanovkou z Janských Lázní.

Skiareál Pomezky v Malé Úpě na hřebenech Krkonoš nabízí od minulého víkendu lyžařům spodních 500 metrů sjezdovky Lesní Hřeben s asi 25 centimetry technického sněhu a dětský vlek. Letošní zimní sezona začala v Krkonoších o dva týdny později než loni.

Na jihu Moravy zasněžují další sjezdovku, lyžuje se v Němčičkách

Přípravy na plný provoz sjezdovek v Jihomoravském kraji vrcholí, zasněžovat začali sjezdovku ve Filipově údolí na Hodonínsku. V Olešnici na Blanensku vyrábějí technický sníh na hromady. Lyžovat se tak zatím dá jen v Němčičkách na Břeclavsku. ČTK to dnes řekli provozovatelé areálů.

Ve Filipově údolí zasněžují zhruba od začátku tohoto týdne. "Jde to ale pomalu. Mrazivých dní ještě tolik nebylo, navíc v potůčku, odkud bereme vodu na výrobu technického sněhu, je teď méně vody. Ale ono má něco napršet," uvedl za areál Lubomír Žák. Doplnil, že zatím není jasné, kdy otevřou pro lyžaře. Záležet bude na tom, kdy se sjezdovku podaří zasněžit.

Zhruba týden už vyrábějí technický sníh i v Olešnici na Blanensku. "Snažíme se využít všech mrazivých dní, byť je jich minimálně. Sníh zatím nafoukáváme na hromady, protože byly předpovědi dešťových srážek a kdybychom to rozhrnovali, úbytek sněhu by byl větší," uvedl František Jílek z tamního areálu. Předpoklad spuštění provozu je podle něj konec příštího týdne, pokud bude dostatek sněhu.

V Jihomoravském kraji se tak zatím dá lyžovat jen v Němčičkách na Břeclavsku, a to jen o víkendu. Na svahu je umělý povrch, ale zhruba dvě třetiny spodní části svahu jsou zasněžené. "Kdo chce, vystoupí si jen na sníh, někdo sjezdovku ale sjíždí celou," řekl za středisko Jaroslav Stávek.

V letošní sezoně se v Němčičkách poprvé lyžovalo o víkendu minulý týden. Dopoledne patří lyžařským kurzům pro děti, od 13:00 si ale může přijít zalyžovat i širší veřejnost. Plný provoz v areálu spustí v okamžiku, kdy bude zasněžená celá sjezdovka.

Vlekařům na jižní Moravě obecně nepřeje počasí, zimy jsou v regionu většinou mírné a téměř bez sněhu. Svahy na jižní Moravě jsou spíše krátké, lidé tak za lyžováním vyrážejí například do Beskyd, Jeseníků či Alp.

Lyžování v Moravskoslezském kraji zatím táhne spíše nadšence

Hlavně skalní příznivci zimních sportů zatím vyrazili na lyže či snowboard do otevřených lyžařských center v Moravskoslezském kraji. Během víkendu zřejmě návštěvnost výrazně vyšší nebude, protože se očekává oteplení a má rovněž pršet. Provozovatelé se přesto snaží využít každé ochlazení k dalšímu zasněžování, zjistila ČTK.

V největším lyžařském středisku v regionu Ski Bílá na Frýdecko-Místecku je nyní v provozu hlavní červená sjezdovka s lanovkou a pak další mírnější sjezdovka o délce zhruba 400 metrů, která je vhodná hlavně pro děti.

"V noci jsme zasněžovali, doplnili jsme hlavně vrstvu, která úterním deštěm odtála," řekl ČTK vedoucí areálu Jaroslav Vrzgula. Na sjezdovce je podle něj aktuálně zhruba 45 centimetrů sněhu, stále ale ještě není zasněžená v plné šíři.

Areál se otevřel o víkendu. "Lidé jezdí, ale jsou to zatím spíše stálí zákazníci. Neděle byla zajímavá, přijelo asi 200 až 300 lidí. Předpověď na víkend ale není vůbec dobrá. Hlásí déšť a oteplení," uvedl Vrzgula. Ochladit by se podle něj mohlo zase během příštího týdne. Areálu by ale hlavně pomohl přírodní sníh.

Podobná je situace i v příměstském středisku Vaňkův kopec u Ostravy. Podle Martina Kafky tam stále je v provozu jedna sjezdovka s vlekem. Déšť v areálu žádné výraznější škody nenapáchal. "Velký problém to nebyl. Byli jsme naopak schopni posbírat nějakou vodu na další zasněžování," uvedl Kafka. Na svahu je od 30 do 50 centimetrů sněhu. "Jezdí hlavně skalní příznivci a nedočkavci, kteří dávají přednost sportování před nákupy," doplnil Kafka.

Branná opět rozjede vleky, kvůli počasí ale až v sobotu

Lyžařské středisko Branná v Jeseníkách se chystá o víkendu opět rozjet své vleky. Původně chtěl areál otevřít už v pátek, kvůli počasí však přivítá lyžaře po týdnu až v sobotu. Vleky plánuje o víkendu rozjet i Kopřivná na Bruntálsku a zvažují to také v areálu v Hlubočkách. Zasněžují i ostatní střediska, podle jesenické horské služby však s otevřením zatím nespěchají. Užít si zimní sezony zatím nemohou ani běžkaři, sníh není ani v nejvyšších polohách hor.

"Vypadá to dobře. Máme dobře zasněženo, teď to rolbuji. Chtěli jsme otevřít v pátek, ale má pršet, takže to necháme na sobotu. Poté už pojedeme non stop, už tady máme nahlášený kurz 50 lidí. Víkend asi dobrý nebude, má být sníh s deštěm. Ale od pondělka už to má být opět pěkné," řekl dnes ČTK provozovatel střediska v Branné Rostislav Procházka.

Rozjezd plánuje na víkend také středisko Kopřivná v Malé Morávce. Na svých stránkách avizuje, že v provozu bude kotva za upravené jízdné, lanovka i lyžařská škola bude ještě mimo provoz. Spuštění provozu prvního vleku zvažují tento víkend zástupci níže položeného střediska v Hlubočkách u Olomouce, záležet však bude na počasí. "Budeme se snažit první vlek spustit již tento víkend, tedy v sobotu 8. prosince. Samozřejmě velkou roli bude hrát počasí, kdy předpověď je více méně nepříznivá," stojí na stránkách střediska .

Mrazivé teploty využívají k zasněžování i provozovatelé dalších lyžařských středisek v Jeseníkách. Například Červenohorské sedlo na sociální síti avizuje, že přípravy na zimu jsou v plném proudu. "Počasí nám dovoluje zasněžovat i přes den. Takže pokud se vyplní předpověď, je velká pravděpodobnost, že se příští víkend poprvé sklouzneme. V provozu by byla lanová dráha a modrá sjezdovka spolu se spojkou. Během toho budeme pracovat na žluté tak, ať i tu co nejdříve spustíme v prodloužené verzi," uvedli zástupci areálu.

Podle jesenické horské služby o sobě zatím zima nedává znát ani v nejvyšších partiích hor. "Na Ovčárně je téměř beze sněhu, jen nesouvislá pokrývka. Je tady pět stupňů pod nulou. Na Pradědu je ledová krusta a klouže to, takže pro pěší turistiku to není nic moc," řekl dnes ČTK dispečer jesenické horské služby.

Loni na přelomu listopadu a prosince jela v Jeseníkách z areálů rovněž pouze Branná, o týden později se ke středisku v Branné přidalo také Červenohorské sedlo. Na rozdíl od letoška se však už na hřebenech hor v tuto dobu proháněli běžkaři, upravena pro ně byla magistrála na vrcholcích. Na Ovčárně v tuto dobu leželo více než čtvrt metru sněhu a na horách platil první stupeň lavinového nebezpečí.