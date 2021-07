Spilkové budou v Tokiu pomáhat i čakrové náramky

Praha - Nejlepší česká golfistka současnosti Klára Spilková dnes odletěla do Tokia, aby se podruhé v kariéře představila na olympijských hrách. Cílem je vylepšit výsledek z Ria de Janeiro, kde před pěti lety obsadila 48. místo. Pomoct jí k tomu mají i speciální čakrové náramky.

"Určitě mi pomohou v tom, co si přeji," řekla Spilková novinářům. Součástí její přípravy jsou i meditace. "Už je to takový můj denní chleba. Medituji, když zrovna můžu a většinou je to moc příjemné. Naladí mě to na místní atmosféru," uvedla šestadvacetiletá golfistka.

Do Tokia se hodně těší. "Hlavně už trošinku vím, co mě čeká, i když se všemi opatřeními to bude letos jiné. Ale i tak je fajn letět už podruhé a trošku vědět, jaké to bude a jaká bude atmosféra," řekla Spilková. Před odletem hlavně odpočívala. "Poslední dny byly dost relaxační. Byla jsem v Praze jen dva týdny, takže to byl takový mix trénování, odpočinku a fitness."

Golf pod pěti kruhy se oproti klasickým turnajům liší. "Je tam 60 hráček, normálně je nás 120 až 140. Navíc po druhém kole nebude cut a budeme hrát všichni čtyři kola, což je skvěle vymyšlené," řekla Spilková s tím, že jiná je i atmosféra. "Budeme bydlet v olympijské vesnici, což pro mě v Riu bylo hodně jiné. Golf je individuální sport a já většinou létám a jezdím sama. Už jen to, že tam budu moct být s jinými sportovci, má více týmového ducha, což nezažívám," vysvětlila.

Golfisté se v Tokiu představí na hřišti Kasumigaseki Country Clubu, se kterým Spilková nemá žádné zkušenosti. V Japonsku nikdy nebyla. "Teď jsem ale z Floridy hodně zvyklá na vlhkost, takže věřím, že budu trošku přizpůsobená. I když Japonsko je výše," uvedla hráčka nejvyššího světového okruhu Ladies PGA Tour. Původně plánovala, že v roce 2020 odjede do Japonska trénovat nebo na turnaj, ale kvůli pandemii koronaviru z toho sešlo.

Ráda by vylepšila 48. místa z Ria. "Je to můj velký cíl. Všichni tam ale jedeme s tím umístit se co nejlépe," pousmála se Spilková. Zatím olympiádu příliš nesledovala. "Nemám doma televizi. Soustředila jsem se na sebe, ale novinky jsem samozřejmě vždy ve fitku nebo na hřišti slyšela," řekla. Neunikly jí ani problémy s covidem-19 české výpravy na začátku her. "Samozřejmě, že je mi to líto, ale letím tam s otevřenou myslí a srdcem. Já takhle v podstatě cestuji dva roky. S vědomím, že člověk může být pozitivní a nemusí. Je to v podstatě náš život, pro mě je to normální," konstatovala.