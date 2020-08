Spilková skončila v Berouně třináctá, zvítězila Pedersenová

Beroun - Golfistka Klára Spilková skončila třináctá na turnaji Ladies European Tour (LET) v Berouně. Nejlepší česká profesionálka dokončila tříkolové Tipsport Czech Ladies Open se sedmi ranami pod par. Nejlepší amatérkou byla dvacátá Sára Kousková. Vyhrála Dánka Emily Pedersenová.

Cutem vedle Spilkové prošlo ještě šest českých amatérek. Kousková se ve finále blýskla skóre -5 a pět ran pod par měla i celkově. Kristýna Frýdlová (celkově -1) obsadila 42. místo, Jana Melichová a Tereza Melecká byly v paru na děleném 47. místě, Patricie Macková (+2) byla 56. a Tereza Koželuhová (+6) obsadily 67. příčku.

Spilková ve finálovém kole zahrála své nejlepší kolo v turnaji za -3, a to hlavně díky třem birdie na první devítce. Na druhé měla jedno birdie a jedno bogey. "Bylo to tam. Šlo to, takže super," řekla České televizi. "Doufala jsem na druhé devítce v trošku lepší skóre, ale zase jsem na to trošku víc tlačila," konstatovala.

Třinácté místo je její druhé nejlepší umístění na českých turnajích LET. Nejlépe dopadla při své premiéře na Albatrossu v roce 2011, kdy byla devátá. Do desítky chtěla i letos. "Mrzí mě, že to nevyšlo, ale jsem vděčná za to, co je."

Každý den provázel Spilkovou po hřišti hrozen fanoušků a často českou jedničku ocenili hlasitým potleskem. "Bylo to příjemné a potěšilo mě, že přišla spousta lidí. Jsem za to vděčná. Letos jsem si turnaj víc užila," řekla Spilková.

Pedersenová měla po dvou dnech náskok šesti ran, o který dnes skoro přišla. Po bogey na šestnáctce vedla jen o ránu, ale předvedla skvělý závěr. Na sedmnáctce zahrála birdie, na pětiparové osmnáctce eagle a zvítězila s náskokem čtyř úderů před Rakušankou Christine Wolfovou. Upevnila si tak vedení v pořadí sezony LET a po Indian Open v roce 2015 si připsala druhou výhru v kariéře.

Golfový turnaj Tipsport Czech Ladies Open evropského okruhu Ladies European Tour v Berouně (par 72, dotace 200.000 eur):

1. Pedersenová (Dán.) 199 (63+65+71), 2. Wolfová (Rak.) 203 (67+69+67), 3. Nuutinenová (Fin.) 204 (66+68+70), ...13. Spilková 209 (70+70+69), 20. am. Kousková 211 (72+72+67), 42. am. Frýdlová 215 (74+67+74), 47. am. Melichová 216 (70+75+71) a am. Melecká 216 (72+73+71), 56. am. Macková 218 (72+71+75), 67. T. Koželuhová 222 (76+70+76). Neprošly cutem: 86. am. Vítů 149 (72+77), 97. E. Koželuhová 150 (75+75), 110. Vlašínová 152 (76+76), Váňová 152 (79+73), 116. am. Halaburdová 153 (73+80), Hinnerová 153 (75+78), 121. Napoleaová 154 (76+78), Chlostová 154 (78+76) a Krásová (všechny ČR) 154 (79+75).