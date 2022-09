Spilková po triumfu v Irsku vyletěla v žebříčku o 130 míst a je nejvýš v kariéře

Londýn - Golfistka Klára Spilková si po nedělním vítězství na Irish Open polepšila ve světovém žebříčku o 130 míst a je nejvýš v kariéře. Druhý triumf na Ladies European Tour ji vynesl na 162. příčku. V dubnu 2018 po turnaji v Rabatu, kde při obhajobě titulu skončila druhá, figurovala Spilková v žebříčku na 174. místě.

Posun zaznamenala také česká dvojka Sára Kousková, která poskočila o 17 míst na 292. pozici. Kousková o víkendu obsadila třetí místo na turnaji druhé nejvyšší evropské série LET Access v Hertfordshire a dostala se do čela celoročního žebříčku Order of Merit. Díky letošním výsledkům má jistou účast na elitní Ladies European Tour v příští sezoně.

Světovou jedničkou mezi golfistkami je stále Korejka Ko Čin-jong před Američankou českého původu Nelly Kordovou. Mužům vládně Američan Scottie Scheffler.