Spilková je před finále LPGA v Boca Raton osmá

Boca Raton (USA) - Golfistka Klára Spilková má na dosah první umístění v elitní desítce turnaje okruhu LPGA. Česká profesionálka je před finále v Boca Raton na Floridě s osmi ranami pod par na děleném osmém místě. V čele se drží Švédka Madelene Sagströmová se skóre -15.

Spilková zahrála třetí den akce nazvané Gainbridge LPGA čtyři rány pod par a zopakovala tak svůj výkon z druhého kola. V sobotu zapsala znovu pět birdie, z toho tři na pětiparech. Jediné bogey zaznamenala na tříparové jamce.

"Jde to dobře a jsem nadšená. Jsem klidná, hodně si věřím a čekám, až to tam spadne. Železa byly v třetím kole nejlepší ze všech dnů," řekla Spilková v nahrávce pro média. "Švih cítím hodně solidně a ono se to samo nějak děje."

Spilková v Boca Raton vstoupila do své desáté profesionální sezony a druhé na LPGA. První turnaj roku hraje v rytmu a vypadá rozehraně. "Měla jsem jen čtyři týdny volno, ze všech sezon to byla asi moje nejkratší pauza. Dobře to cítím a jdu s dobrým pocitem," uvedla Spilková. Zvládá i pozornost fanoušků. "Vycítím to a vnímám, ale od prvního dne chodí lidi a v sobotu byla suprová atmosféra," řekla.

Finálové kolo půjde v páru s Kanaďankou Brooke Hendersonovou, osmou hráčkou světa, která v roce 2016 vyhrála major Women's PGA Championship. "Dám si večeři, protáhnu se a pořádně se na to vyspím," plánovala pětadvacetiletá Spilková.