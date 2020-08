Spilková je na LET v Berouně 19., cutem prošlo sedm Češek

Beroun - Golfistka Klára Spilková si po druhém kole turnaje Ladies European Tour (LET) v Berouně polepšila na dělené 19. místo. Cutem Tipsport Czech Ladies Open prošlo dalších šest Češek včetně Kristýny Frýdlové, která v sobotu měla pět ran pod par. Za triumfem suverénně kráčí Dánka Emily Pedersenová, jež má před nedělním finále náskok šesti ran na druhou Sannu Nuutinenovou z Finska.

Spilková dnes zahrála dvě rány pod par stejně jako v prvním kole. Amatérka Frýdlová dala sedm birdie, dvě bogey a je o ránu za Spilkovou na děleném 27. místě. Na 44. místě je amatérka Patricie Macková (-1), cutem prošly ještě další amatérky Sára Kousková (49.), Jana Melichová, Tereza Melecká (obě 54.) a těsně i Tereza Koželuhová (63.).

Nejlepší česká profesionálka Spilková, která má druhým rokem kartu na okruhu LPGA, prožila v sobotu dvě rozdílné devítky. Na první chybovala, dala pět bogey a dvě birdie, ale na druhé zazářila pěti birdie v řadě od 12. do 16. jamky.

Vedoucí žena sezony LET Pedersenová zahrála opět nejlepší kolo dne. V pátek měla rekordních devět ran pod par, v sobotu sedm a celkem má -16.

Golfový turnaj Tipsport Czech Ladies Open evropského okruhu Ladies European Tour v Berouně (par 72, dotace 200.000 eur) - po 2. kole:

1. Pedersenová (Dán.) 128 (63+65), 2. Nuutinenová (Fin.) 134 (66+68), 3. Colombottová Rossová (It.) 135 (66+69), ...19. Spilková 140 (70+70), 27. am. Frýdlová 141 (74+67), 44. am. Macková 143 (72+71), 49. am. Kousková 144 (72+72), 54. am. Melichová 145 (70+75) a am. Melecká 145 (72+73), 63. am. T. Koželuhová 146 (76+70). Neprošly cutem: 86. am. Vítů 149 (72+77), 97. E. Koželuhová 150 (75+75), 110. Vlašínová 152 (76+76), Váňová 152 (79+73), 116. am. Halaburdová 153 (73+80), Hinnerová 153 (75+78), 121. Napoleaová 154 (76+78), Chlostová 154 (78+76) a Krásová (všechny ČR) 154 (79+75).