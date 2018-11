Pinehurst (USA) - Golfistka Klára Spilková je v čele závěrečné kvalifikace na elitní okruh LPGA i po pátém kole. Před posledními třemi dny vede o dvě rány před americkou amatérkou Lauren Stephensonovou.

Po čtyřech kolech na šestém hřišti v Pinehurstu se golfistky tento týden přesunuly na "sedmičku". Spilková ve středu poprvé v Severní Karolíně nezahrála pod par, zaznamenala třikrát bogey a třikrát birdie a výkonem 72 úderů vyrovnala normu hřiště.

S celkovým skóre -13 si třiadvacetiletá česká golfistka udržela vedoucí pozici a má blízko ke vstupu na prestižní okruh. Hrací kartu na LPGA si v sobotu odnese 45 nejlepších. Spilková má momentálně na 45. příčku luxusní náskok 20 ran.

"Moc mě to tu baví. Mám velkou radost, že se mi takhle daří. Snažím se jen trefovat greeny a fairwaye, co to jde," uvedla česká olympionička, která má za sebou osm sezon na Ladies European Tour. Loni v Rabatu vybojovala svůj první titul.